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野村：關稅戰將使中國1580萬人失業 並引發經濟衰退

2025/05/01 16:47

越來越多跡象顯示，中國經濟正受到美國總統川普發動的關稅戰重創。（路透）越來越多跡象顯示，中國經濟正受到美國總統川普發動的關稅戰重創。（路透）

陳麗珠／核稿編輯

〔編譯盧永山／綜合報導〕《華爾街日報》報導，中國雖然強調自己比美國更能承受長期關稅戰的痛苦，但越來越多跡象顯示，中國經濟正受到關稅戰重創，出口訂單下降，工廠生產疲軟，依賴美國銷售的公司正在停產並讓員工休假。經濟學家警告，上千萬中國民眾恐面臨失業，並可能引發經濟衰退。

　中國一些企業主將這次停工停產與武漢肺炎（COVID-19）期間相比，並警告這次的情況可能更為嚴峻。由於美國客戶取消訂單，廣東省一家小型機械廠的負責人馮強（音譯）最近讓他的數十名工人休無薪假。他受訪表示：「我認識的每個人都很擔心，看不到盡頭。」

　儘管關稅戰也對美國企業造成衝擊，加劇了美國的通膨壓力和衰退風險，中國受到的痛苦可能更深，部分原因在於，中國更加依賴出口，將出口視為經濟的基石。美國總統川普4月30日就表示，他看到一些最新報告，顯示中國現在的情況非常不好，經濟受到重創。

　野村證券首席中國經濟學家陸挺在一份新的研究報告中指出，過去幾年出口激增幫助中國避開了一場金融危機，這段期間中國房市泡沫破裂削弱投資和消費，遏制政府財政，也給銀行業帶來壓力。

　陸挺指出，美國高額的關稅加上問題叢生的房市，意味了中國經濟將面臨兩大阻力。但中國領導人習近平並未在關稅問題上做出讓步的跡象，北京當局還多次矢言要奉陪到底，做好長期鬥爭的準備。

　但越來越多跡象顯示，中國許多出口企業正在苦苦掙扎求生存。從事服裝和耶誕裝飾品出口業務近20年的黃德明（音譯），因3個主要客戶取消了美國市場的訂單，今年4月他在中國南方的工廠將日班從3班減至2班，並讓30%工人休假。

　黃德明表示：「這非常痛苦，不僅是因為關稅，還因為不可預測性。」他已派2個兒子前往香港、澳洲和義大利尋找新客戶，但可能被迫在5月讓更多工人休假。

　數據顯示，美國在中國的出口占比已從2018年美中貿易戰開打時的18%降至約15%，但許多經濟學家指出，若計算其他國家轉運的商品，美國在中國的出口占比實際達21%。

　這些經濟學家說，美國貿易對中國經濟的重要不可言喻，整體出口約占中國國內生產毛額（GDP）的13%，其中對美國的出口約占中國GDP的3%。麥格理證券中國經濟學家胡偉俊表示，今年中國整體出口可能下降10%，中國對美國的出口將大幅減少。

　分析師指出，中國第1季經濟表現可能比官方數據顯示的還要弱。關稅影響最大的將是與外貿相關的就業：包括數量最龐大的製造業工人、原物料生產、以及促進貿易流動的物流和金融服務等產業。陸挺預估，川普的關稅將導致中國損失1580萬個就業機會。

　經濟學家警告，出口下降將對中國整個經濟產生連鎖反應，並導致上千萬個工作流失，以及未來多年難以擺脫的經濟衰退。

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