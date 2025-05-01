尋找新CEO接替馬斯克?特斯拉董事長：假新聞

特斯拉（Tesla）傳出正在尋找新CEO人選，取代馬斯克（Elon Musk）。（路透）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕特斯拉（Tesla）傳出正在尋找新CEO人選，以替代馬斯克（Elon Musk），消息一出，引發外界關注。對此，特斯拉董事長丹霍姆（Robyn Denholm）今（1日）做出回應，否認尋找新CEO接替馬斯克，稱相關報導完全不實。

綜合媒體報導，根據知情人士消息指出，隨著特斯拉股價下跌，以及一些投資人不滿馬斯克把太多時間投入在協助美國政府削減成本，特斯拉董事會已在今年3月啟動尋找馬斯克繼任人的計畫，目前已和多家高管獵人頭公司接觸。

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不僅如此，大約在同一時間，特斯拉董事會也與馬斯克會面，要求馬斯克公開承諾將花更多時間投入到特斯拉的事務中。

報導也稱，目前還不清楚本身也是董事會成員的馬斯克是否知道繼任計劃，也不清楚馬斯克承諾投入更多時間於特斯拉後，是否會影響董事會尋求新CEO的規劃。

對於外界傳聞，特斯拉董事長丹霍姆今在社交平台X發文，稱相關報導「完全錯誤」，並稱特斯拉董事會對馬斯克能夠繼續執行未來令人振奮的成長計劃充滿信心。

馬斯克稍早也在X上發文表示，相關報導是「蓄意捏造的文章」。

特斯拉董事長丹霍姆（Robyn Denholm）否認尋找新CEO接替馬斯克。（彭博）

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