西雅圖港口因關稅戰「清零」？美媒全說了

西北海港聯盟（NWSA）發言人強調，美中關稅戰的衝擊，可能會在未來幾個月反映在數據中。圖為西雅圖港口。（彭博）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕每天都有載著數噸貨物的貨櫃船駛入西雅圖港，將亞洲的貨物運抵該港口。但MossyMatriarch在TikTok發布影片稱，關稅可能導致西雅圖港口運作暫停。西北海港聯盟（NWSA）發言人諾蘭（Kate Nolan）僅強調，已直接從出口商和進口商獲得取消訂單的消息，尤其是與中國相關的訂單，這些影響可能會在未來幾個月反映在數據中。

《新聞週刊》報導，MossyMatriarch在TikTok發布影片指出，目前西雅圖的港口沒有國際船隻，最後一艘4月 29 日抵達，這意味著重大的供應鏈問題即將開始發生。該用戶表示，關稅不僅會影響消費者，還會影響該地區的整體經濟。

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MossyMatriarch 說，貨架將會變得空蕩蕩，價格會瘋狂上漲，小企業、大企業以及所有依賴進出口的人都會看到巨大變化，而且不會很快好轉。MossyMatriarch 在TikTok影片的結尾說道：「所以，如果你需要一些必需品，就去買吧，...同時也支持這個地區需要幫助的人，因為這將對我們帶來巨大的經濟打擊，後果難以想像」。

對此，包含西雅圖港和塔科馬港的西北海港聯盟（NWSA）發言人諾蘭（Kate Nolan）證實，雖然看到船舶數量逐年增加，貨櫃數量卻有所下降。他也透過電郵指出，「我們看到一些船隻進港的貨物低於預期，我們直接從出口商和進口商那裡聽到取消訂單的消息，尤其是與中國的訂單。這些影響是真實的，可能會在未來幾個月反映在我們的數據中」。

諾蘭稱，由於進口商已經提前設想關稅的影響，3月港口運輸量短暫增加。3 月份，通過該門戶的貨運量增長 18.4%，國際貨運量增長 24%，部分原因是托運人提前發貨。

諾蘭表示，目前兩個港口僅停泊6艘船隻，每個港口停泊3艘，還有 15 艘國際貨櫃船計劃在 5 月 5 日前抵達港口，其中 9 艘將抵達西雅圖，這15艘中有12艘來自中國港口。另有 16 艘船預計將於 5 月 5 日至 12 日從海外抵達。

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