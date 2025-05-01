多項減免措施上路 綜所稅首日申報36萬件

報稅季今日起跑，財政部次長李慶華鼓勵民眾多用手機報稅。（記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕所得稅結算申報今天起跑，根據統計，截至今天下午2點半，已有36萬件完成申報，其中24萬件是手機報稅。財政部次長李慶華表示，今年綜所稅有多項減免措施，且網路申報新增「稅額估算表」，報稅非常簡便，希望大家多多利用。

李慶華下午前往國稅局視察報稅狀況，她表示，今年綜所稅有多項減免措施，包括基本生活費、免稅額、標準扣除額、薪資所得及身心障礙特別扣除額均調高，且新增幾個扣除額調整，6歲以下的小朋友，幼兒學前特別扣除額提高至第1名子女15萬元、第2名以上22.5萬元，並刪除排富條款；房屋租金支出以往是列舉扣除，改成特別扣除，且提高至18萬元，不用經房東同意，檢附租約及相關證明文件即可申報，新增排富條款，但租金支出沒有提供查調服務，需要要自己舉證申報。

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李慶華指出，截至今年中午為止， 綜所稅網路申報已有28萬件，其中17萬件為手機報稅。財政部財政資訊中心則表示，截至下午2點半，網路申報案件已達36萬件，與去年同期相當，其中手機報稅有24萬件，約占6成7，

李慶華表示，今年網路申報提供「稅額估算表」，由國稅局幫忙試算，如果沒有需要更正，可以點選上傳就完成申報，希望大家多多用。她說，手機報稅非常簡便，而且還可以抽獎，今年總獎金高達525萬獎金， 獎項有1萬9586名，最高可抽現金5萬元。

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