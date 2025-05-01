晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

多項減免措施上路 綜所稅首日申報36萬件

2025/05/01 15:40

報稅季今日起跑，財政部次長李慶華鼓勵民眾多用手機報稅。（記者鄭琪芳攝）報稅季今日起跑，財政部次長李慶華鼓勵民眾多用手機報稅。（記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕所得稅結算申報今天起跑，根據統計，截至今天下午2點半，已有36萬件完成申報，其中24萬件是手機報稅。財政部次長李慶華表示，今年綜所稅有多項減免措施，且網路申報新增「稅額估算表」，報稅非常簡便，希望大家多多利用。

李慶華下午前往國稅局視察報稅狀況，她表示，今年綜所稅有多項減免措施，包括基本生活費、免稅額、標準扣除額、薪資所得及身心障礙特別扣除額均調高，且新增幾個扣除額調整，6歲以下的小朋友，幼兒學前特別扣除額提高至第1名子女15萬元、第2名以上22.5萬元，並刪除排富條款；房屋租金支出以往是列舉扣除，改成特別扣除，且提高至18萬元，不用經房東同意，檢附租約及相關證明文件即可申報，新增排富條款，但租金支出沒有提供查調服務，需要要自己舉證申報。

李慶華指出，截至今年中午為止， 綜所稅網路申報已有28萬件，其中17萬件為手機報稅。財政部財政資訊中心則表示，截至下午2點半，網路申報案件已達36萬件，與去年同期相當，其中手機報稅有24萬件，約占6成7，

李慶華表示，今年網路申報提供「稅額估算表」，由國稅局幫忙試算，如果沒有需要更正，可以點選上傳就完成申報，希望大家多多用。她說，手機報稅非常簡便，而且還可以抽獎，今年總獎金高達525萬獎金， 獎項有1萬9586名，最高可抽現金5萬元。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財