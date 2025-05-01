郭智輝：核二乾貯預計年底完工 明年可拿執照

經濟部長郭智輝今表示，核二廠乾貯場正在施工，預計年底可完工，明年就能取得運轉執照。（圖取自國會頻道）

〔記者廖家寧／台北報導〕核安會今（1）日核發核一廠乾貯設施運轉執照，啟用後台電就可將反應器爐心內燃料移出。經濟部長郭智輝今表示，核二廠乾貯場正在施工，預計年底可完工，明年就能取得運轉執照。

國民黨籍立委張嘉郡表示，政府研擬對美採購核電設備、引進技術，或許能對美國對等關稅談判有助益。對此，郭智輝表示，原則上對於新技術不排斥、歡迎討論，仍應秉持核安、全民共識與核廢料處置等三大原則。

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張嘉郡續問，假設立法院通過核三廠運轉安全年限從40年延長至60年，經濟部如何準備？郭智輝回應，各種情況都有所準備，舉例而言，去年核三廠一號機退役、二號機下月退役，但相關核能操作人員都不解散，甚至核二廠的人員都儲備著，因為核電操作經驗非常珍貴。

張嘉郡問，乾式貯存場可存放核廢料，就核電延役而言具可行性，那麼目前核電各廠進度如何？郭智輝，過往核二廠乾貯場建造卡關許久，不久前通過，目前核一廠乾貯場已完成，核二廠乾貯場正在施工中，約在今年底完工，明年能拿到執照，核三廠則沒有乾貯場。

郭智輝表示，核安並非透過人民公投就能確保運轉安全，一定要經由專家認可，過去核三廠40年核電運作沒有出問題，至於未來20年是否也安全無虞，就要由專家判斷。

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