中國民族驕傲遭歐盟打槍 C919客機想拿適航證恐需等6年

中國商飛所製造的C919客機，不僅高度依賴美歐零組件，想取得歐盟適航證需要再等一段時間。（歐新社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中國希望打破波音及空中巴士長期壟斷市場，積極將國產客機C919推往國際，未料，美中關稅戰開打，中國拒收波音，雙方關係緊繃，北京希望盡速取得歐盟安全認證，慘遭打槍。歐洲航空安全局（EASA）執行董事透露，C919客機想拿到適航證，至少要等3到6年時間。這對北京吹捧為「民族驕傲」的C919客機來說，無疑是一大重擊。

《南華早報》報導，隨著中國繼續向海外市場推廣其國產 C919 客機，並在東南亞建立其品牌，該客機可能需要比預期更長的時間，才能獲得歐盟安全監管機構的認可。

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歐洲航空安全局執行董事吉耶爾梅（Florian Guillermet）接受法國《新工廠》（L'Usine Nouvelle）雜誌採訪時表示，「正如我們正式通知該公司的聲明，C919並無法在2025年內獲得認證，我們應該會在3到6年內，完成C919的適航認證審查。」

吉耶爾梅稱，歐洲航空安全局4年前就與中國商飛（C919製造商）合作，從驗證該飛機的設計和零部件，以及後面的試飛，中國商飛為獲得認證，投入大量的資源、承諾和技術手段，「我認為他們總有1天會成功」。

瑞銀大中華區研究主管 Eric Lin 表示，雖然在歐洲等待3年是正常的，但6年的時間異常漫長。他補充，考慮到包括愛爾蘭廉航-瑞安航空在內的幾家中國境外的航空公司，都對 C919 表達興趣，「如此長時間的等待時間特別奇怪」。

航空分析師 Li Hanming說，C919的可靠性和安全性需要通過更多的飛行來證明，監管機構持懷疑和審查的態度是絕對正常的。

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