美國經濟將在關稅中倖存下來！末日博士預言：最大輸家是川普

魯比尼表示，美國經濟可能陷入幾個季度的潛在衰退，但最終將在2026年年中，經歷強勁復甦，而川普本人可能是關稅戰中最大的輸家。（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕受到美國總統川普關稅政策衝擊，引發市場對經濟衰退的擔憂，不過，末日博士魯比尼表示，美國的經濟，最終將在市場紀律、獨立的聯準會、川普的經濟顧問、共和黨在國會中的微弱多數，以及科技業戰勝關稅等因素下，倖存下來，雖然美國經濟可能陷入幾個季度的潛在衰退，但最終將在2026年年中，經歷強勁復甦，而川普本人可能是關稅戰中最大的輸家。

《MarketWatch》報導，紐約大學教授、有末日博士之稱的魯比尼（Nouriel Roubini）去年12月指出，雖然川普總統的關稅等政策將引發停滯性通膨，但這種影響最終會通過市場紀律、獨立的聯準會、川普的經濟顧問，以及共和黨在國會中的微弱多數等4個因素來緩解。

請繼續往下閱讀...

而這個劇本正如預期那樣上演了，首先在股票、債券、信貸和貨幣市場的反應迫使川普不僅放棄了對大多數美國貿易夥伴的對等關稅，還乞求中國坐下來談判，在川普和中國國家主席習近平之間的懦夫遊戲中，川普輸了，另市場交易員勝過關稅，事實證明，債券義警比美國總統更強大。

其次是鮑爾的第2場懦夫遊戲，川普又輸了，至少現在是這樣。當川普暗示他將解僱鮑爾時，市場感到震驚，他很快就退縮了，宣佈他“無意”這樣做。與此同時，鮑爾也明確表示，總統沒有合法權力罷免他。

第3則是川普的經濟顧問，雖然川普的主要貿易顧問納瓦羅最初佔據了上風，但這並沒有持續下去，一旦市場陷入困境，主戰者就失勢了，如今則改由財政部長貝森特和經濟顧問委員會主席，佔了上風。

最後，國會中的一些共和黨人站出來支援立法限制總統徵收關稅的權力，許多其他政治參與者，從州長和總檢察長到商業團體，正在起訴川普政府，稱其為非法越權。

魯比尼指出，除了這4個護欄之外，還有技術因素，到2030年，美國經濟的潛在增長率將接近4%，遠高於國際貨幣基金組織最近估計的1.8%，原因顯而易見，在決定未來的12個行業中，如AI/Gen AI、ML、因果 ML、機器人、自動化等，美國在10個行業中處於世界領先地位，而中國僅在電動汽車和其他綠色技術方面處於領先地位。

他指出，即使有關稅等不確定因素衝擊，但美國仍將實現4%的增長，因為美國科技業有望抵消糟糕的政策和不穩定的政策制定。

人工智慧驅動的投資熱潮還意味著，無論是否徵收高關稅，美國的經常專案赤字都將保持高位並處於上升軌道上，但由於美國的非凡增長，將在川普之後倖存下來，儘管貿易政策存在噪音，但投資組合流入將繼續。

儘管固定收益投資者可能會撤出美國資產和美元，但股票投資者仍將超配美國資產，甚至可能加倍增持。至於美元的任何大幅走弱都將是漸進的，美元不會突然失去其作為全球儲備貨幣的作用。

不過，可以肯定的是，美國今年的通膨率將飆升至4%以上，與大多數國家的貿易協定將把關稅稅率限制在令人不快但可控的10%-15%水準，而與中國的貿易協定可能降級將使關稅稅率平均保持在 60% 左右，從而推動兩個經濟體逐漸脫鉤。

隨之而來的對實際可支配收入的衝擊，將使美國的增長在今年第4季度停滯不前，可能導致美國陷入持續幾個季度的淺度衰退。但是，一旦增長停滯，美聯準就會降息，而失業率的小幅上升將削弱通膨，到2026 年年中，美國經濟增長將經歷強勁復甦。

但川普將在政治上受到損害，預示著他的政黨將在美國中期選舉中失敗，對美國陷入專制的擔憂將得到緩解，美國民主將在川普的衝擊中倖存下來，在經歷了最初的痛苦之後，美國經濟將蓬勃發展。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法