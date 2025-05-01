藍白杯葛特別條例台電撥補將漲電價？政院：盼朝野黨團做產業後盾

關於藍白若杯葛特別條例，電費是否因此漲價？政院發言人李慧芝今天強調，希望朝野黨團都能支持產業，大家一起來做產業後盾。 （行政院提供）

〔記者陳鈺馥／台北報導〕行政院提出4100億元特別預算條例，把114年度總預算遭藍白刪除撥補台電1千億元預算部分重新納入，再遭國民黨和民眾黨批評。關於藍白若杯葛特別條例，電費是否因此漲價？政院發言人李慧芝今天強調，希望朝野黨團都能支持產業，大家一起來做產業後盾。

李慧芝在行政院院會後記者會表示，在電價部分，我們已經一再告訴大家，包括賴總統產業之旅當中，聽到業者最關注的是，希望不要受到電價上漲和關稅的雙重衝擊影響。

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李慧芝呼籲，這次是希望用特別條例撥補方式，來穩健台電財務及減少對民主物價波動的影響，這部分希望朝野黨團都能支持產業，大家一起來做產業後盾。

李慧芝指出，關於電價是否調漲是由電價審議委員會決議，希望在穩健台電財務之後，電價審議委員會可以進一步考量。

另外，今年「選擇美國投資高峰會（SelectUSA Investment Summit）」5月11日至14日將在美國馬里蘭州舉行，外傳行政院副院長鄭麗君獲得美方邀請前往。李慧芝回應，相關行程及團隊部分，會適時對外說明。

行政院日前宣布，軍公教人員加薪5月入帳，傳有公務人員反映沒有收到加薪？李慧芝說，軍公教加薪部分大家都非常期待，因為總統公布總預算案後，行政院人事行政總處已經把待遇調整發給各機關，其實這次調整比較複雜，不只加薪，還有加班費、離退職的也要重新計算，都會在5月陸續入帳。

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