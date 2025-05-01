新制房屋稅「自住、非自住」課徵大出包 財政部：北市有5萬份已重印稅單

財政部次長李慶華。（行政院提供）

〔記者陳鈺馥／台北報導〕房屋稅2.0新制上路首年，不少民眾收到稅單，發現同一建物竟分為「自住、非自住」兩種稅率，金額更暴漲到2倍。財政部次長李慶華今天在行政院記者會表示，台北市因自住和非自住房屋之間，資料轉換過程發生問題，目前預估約有5萬份。

李慶華指出，房屋稅新制2.0今年5月1日開徵，台北市因為在自住和非自住房屋之間，資料轉換過程發生一些問題，他們有發現一些差異，目前大概預估有5萬份，台北市稅捐處已經重新印製稅單，呼籲納稅義務人暫時不要繳納，已繳的也會退稅，也會給予延期。

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李慶華說明，新北市部分反映的問題是，2024年7月以後新購的房屋，有設了稅籍但沒有向稅捐處申報，今年一開徵時有發現這些問題，有跟地方政府商議後，現在把申報期限延長至6月2日為止，會做補正工作。

李慶華提及，在出租房屋部分，因為這次有特別的制度，希望大家把閒置房屋提供出來使用，當租金標準達到當地一般標準的話，可以適用較低稅率，即1.5%至2.4%稅率，但很多房東不清楚新制，來不及3月24日前向稅捐處做申請，所以研議申報延長至6月2日，只要屋主在6月2日之前向稅捐處申請，即可適用優惠稅率。

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