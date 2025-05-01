晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

新制房屋稅「自住、非自住」課徵大出包 財政部：北市有5萬份已重印稅單

2025/05/01 12:50

財政部次長李慶華。（行政院提供）財政部次長李慶華。（行政院提供）

〔記者陳鈺馥／台北報導〕房屋稅2.0新制上路首年，不少民眾收到稅單，發現同一建物竟分為「自住、非自住」兩種稅率，金額更暴漲到2倍。財政部次長李慶華今天在行政院記者會表示，台北市因自住和非自住房屋之間，資料轉換過程發生問題，目前預估約有5萬份。

李慶華指出，房屋稅新制2.0今年5月1日開徵，台北市因為在自住和非自住房屋之間，資料轉換過程發生一些問題，他們有發現一些差異，目前大概預估有5萬份，台北市稅捐處已經重新印製稅單，呼籲納稅義務人暫時不要繳納，已繳的也會退稅，也會給予延期。

李慶華說明，新北市部分反映的問題是，2024年7月以後新購的房屋，有設了稅籍但沒有向稅捐處申報，今年一開徵時有發現這些問題，有跟地方政府商議後，現在把申報期限延長至6月2日為止，會做補正工作。

李慶華提及，在出租房屋部分，因為這次有特別的制度，希望大家把閒置房屋提供出來使用，當租金標準達到當地一般標準的話，可以適用較低稅率，即1.5%至2.4%稅率，但很多房東不清楚新制，來不及3月24日前向稅捐處做申請，所以研議申報延長至6月2日，只要屋主在6月2日之前向稅捐處申請，即可適用優惠稅率。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財