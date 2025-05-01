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台南光電案場引居民反彈 郭智輝：居民同意才放行

2025/05/01 12:20

立法院經濟委員會今（1）日審查再生能源發展條例修正草案，經濟部長郭智輝列席報告並備詢。（記者叢昌瑾攝）立法院經濟委員會今（1）日審查再生能源發展條例修正草案，經濟部長郭智輝列席報告並備詢。（記者叢昌瑾攝）

〔記者廖家寧／台北報導〕台南麻豆大地莊園附近居民抗議，附近光電案場進駐恐影響居住環境，經濟部長郭智輝今回應，當地居民反對，經濟部就不會強硬通過，案場待與居民溝通、取得同意後，經濟部才會考慮放行。

郭智輝今出席立法院經濟委員會，就「再生能源發展條例第十三條條文修正草案」案進行詢答。

民進黨籍立委陳亭妃表示，民眾反映理解光電很重要，但要取之有道，光電漁電共生業者卻是先斬後奏，取得執照前卻沒有與地方相關利害人進行充分溝通，居民抗議被蒙在鼓裡，期許光電能「開大門走大路」，並要求能在事前充分知悉。

陳亭妃續指，民眾亦質疑業者要建置屋頂型光電措施，僅需分別向地方政府取得農業使用許可，以及向經濟部能源署取得電業籌設許可，卻無需經過環境部環評。

郭智輝表示，光電業者事前缺乏與地方居民充分溝通，引起地方反彈，中央態度是任何公共措施推動都需與當地居民溝通、尋求支持，這部分將加強溝通，待居民同意後，經濟部才會考慮放行。

郭智輝續說，法條依據方面就要請立法院立委協力，一旦發現綠能建置程序的疏漏後可加以討論修正，原則上綠能政策希望獲國人支持，當地居民反對的話，經濟部就不會強硬通過。

陳亭妃強調，經濟部一定要與光電業者溝通要「開大門走大路」，事前讓所有地方居民知悉情況，居民反彈周邊環境被光電板圍繞，廢棄漁塭、貧瘠地都適合做漁電共生就應加以應用，往人民居住地去擠不是很奇怪嗎？

郭智輝允諾，朝此方向努力，未來會公告哪些地區適合光電業者去開發。

台南麻豆大地莊園附近居民抗議光電案場進駐，經濟部長郭智輝今回應，案場待與居民溝通、取得同意後，經濟部才會考慮放行。 （圖取自國會頻道）台南麻豆大地莊園附近居民抗議光電案場進駐，經濟部長郭智輝今回應，案場待與居民溝通、取得同意後，經濟部才會考慮放行。 （圖取自國會頻道）

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