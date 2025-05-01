不急！中官媒爆：美多管道主動接觸希望談關稅 中國在等「此訊號」

「玉淵譚天」今（1日）爆料揭露，美國近期透過多種管道主動與中方接觸，希望與中方在關稅問題上談判。（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕川普不斷放話稱，美中正就貿易進行談判，而中方不僅不斷出面否認，中國官媒央視旗下新媒體「玉淵譚天」今（1日）爆料揭露，美國近期透過多種管道主動與中方接觸，希望與中方在關稅問題上談判，並指出，在美國沒有實質舉動前，中方沒必要和美方談，但美國如果希望與中國接觸，現階段對中國來說也沒有壞處，中方需要觀察甚至逼出美方的真實意圖，掌握談和打的主動權。

媒體報告指出，玉淵譚天文章表示，美國總統川普（Donald Trump）和其經貿團隊近期不斷稱，美國正與中國進行經貿談判。美國頻繁釋放消息，越顯現出美國急於推動談判的狀態。「在談判上，美國一定是更著急的那一方」。

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該文分析，從談判的角度來講，目前美國會是更著急的那一方，因為川普政府面臨經濟壓力。如美國商務部4月30日公布最新數據顯示，2025年第1季度美國國內生產總值（GDP）與前季相比萎縮0.3%，顯見其關稅政策已開始衝擊美國經濟。

文章回顧，4月17日，川普首次提到在和中方討論關稅協議，「而前１天，美股３大股指全面下跌」；接下來川普開始明確表示，不僅要「非常友好地與中國談」，還要「大幅降低」對華關稅，希望能夠達成貿易協議。直到4月25日，川普連續4天基本每天都會釋放１次中美「正在聯繫」或「已經聯繫」的資訊。

文章直指，川普和其團隊短短10天之內，至少就說了11次「在和中國聯繫」，該文也分析，川普的關稅政策「反噬了美國製造業」。

文章進一步指出，美國雖想逐步推進跟印度、日本和南韓的談判，但談判進度並不如美國所願。國際經貿談判專家分析，首個與美達成協議的國家會給後續談判者提供重要參考。其他國家都會根據首個協議，來判斷哪些方面存在與美國博弈和談判的空間。

該專家認為，中國是被加徵關稅最高的國家，「如果連中國都要作出巨大的讓步，主動去找美國談判，那對其他國家而言，能夠爭取的空間就非常有限了。」

因此，透過釋放中方急於找美國談判的資訊，川普試圖給其他談判對手製造時間壓力，迫使其急於與美國達成談判結果，從而讓渡更多利益。

該文分析，川普運用了談判的「戰略不確定」策略，想不按常理出牌，擾亂對手陣腳，迫使對手在資訊不對稱的情況下作出讓步。但「美方如果想和中方進行接觸，中方就利用這些接觸意圖，逼出其真實的意圖，更好地掌握主動權。」

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