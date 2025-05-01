台股3月大跌拖累勞動基金獲利回吐 單月慘虧1716億元

台股3月大跌，拖累勞動基金獲利回吐３月慘虧1716億元（記者李靚慧攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕3月全球股市重挫，3月31日單日重挫逾 900 點，累計３月大跌2357點，拖累勞動基金今年以來的績效，將前今年2月的千億元獲利全數回吐，3月單月大虧1716億元，累計至3月底止，帳面虧損641億元、收益率-0.94％。

勞動基金運用局今（1）日公告金截至 114 年 3 月底的基金運用績效。整體勞動基金規模達 7 兆 2358 億元，因全球金融市場 3 月震盪走跌，114 年截至 3 月底帳面虧損641 億元，收益率-0.94％。

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各主要基金表現方面，新制勞退基金規模達 4 兆7946 億元，３月帳面虧損1090億元，累計前３月虧損348.2億元；舊制勞退基金規模為 1 兆 802 億元，３月單月虧損339億元，累計前３月虧損166.4億元、收益率-1.88％；勞保基金規模為 1 兆 1255 億元，３月單月虧損294億元，前3月累計虧損143.8億元、收益率-1.44％。

勞動基金運用局指出，３月全球金融市場因關稅貿易戰議題持續延燒，加深市場對美國停滯性通膨的預期，投資者對美國經濟前景的擔憂加劇，進而影響國際金融市場投資氛圍，加上美國消費者信心偏弱，均不利風險性資產表現。台股受美國新政府關稅政策消息衝擊，3月31日單日下挫逾 900 點，恐慌情緒蔓延，衝擊市場表現，台股及費城半導體指數３月均震盪下跌逾 10％。

運用局強調，雖然基金運用績效短線出現帳面虧損，但勞動基金以獲取長期穩健收益為投資目標，資金布局以長期、穩健、多元分散策略，布局於國內、外股票、債券及另類資產，可降低市場波動影響。以長期投資績效來看，整體勞動基金近 10 年平均收益率為 6.41％，國保基金近 10 年多平均收益率 6.85％，長期投資績效穩健。

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