2兆美元承諾牛吹大了！馬斯克“告別”川普 揭實際成績單只有這個數

馬斯克週三在「告別」川普內閣會議上，聲稱DOGE已節省1600億美元。（美聯社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕特斯拉執行長馬斯克承諾他主導的政府效率部（DOGE）削減開支目標是2兆美元，不過，在他週三（30日）在「告別」川普內閣會議上，聲稱DOGE已節省1600億美元，然而此數字不僅與其目標相差甚遠，有專家質欵，與DOGE相關的解僱、重新僱用等將在本會計年度耗費超過1350億美元，這意味著， DOGE計畫實際上可能反而導致政府淨支出增加。

外媒報導，在週三白宮的會議上，馬斯克對川普表示，能與您出色的內閣共事是一種榮幸。我只想對所有人表示感謝，與您共事是一種榮幸，感謝您所做的一切。但從5月開始，我將把更多時間分配給特斯拉，因為建立DOGE的主要工作已經完成。

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馬斯克指出，在頭100天裡，我們取得了巨大的成就，正如大家所說，這比以往任何一屆政府取得的成就都要多。所以，這對接下來的政府工作，對其他政府的工作，都預示著良好的前景。

而川普在會議上表示，我們都要感謝你的幫助。你確實做出了很大犧牲。你受到了非常不公平的對待。

另川普也提到DOGE已節省1500億美元（約台幣4.8兆），不過，馬斯克立即糾正是1600億美元（約台幣5.12兆）。

值得注意的是，馬斯克在今年1月的採訪中就已經開始淡化最初的承諾，曾表示，如果我們爭取削減2兆美元（約台幣64兆），那麼實際可能達到1兆美元（約台幣32兆）。

另有專家質疑，DOGE實際節省金額還可能遠低於馬斯克宣稱的1600億美元。根據非營利組織Partnership for Public Service估計，與DOGE相關的「解僱、重新僱用、生產力損失以及數千名工作人員的帶薪休假將在本會計年度耗費超過1350億美元（約台幣4.32兆）」。

這意味著，儘管馬斯克堅稱成效顯著，但DOGE計畫實際上可能反而導致政府淨支出增加。

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