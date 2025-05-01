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郭明錤：美超微受地緣政治衝擊Hopper出貨動能 本季仍不樂觀

2025/05/01 10:42

美超微週二（29日）公布2025會計年度第3季（截至2025年3月31日）低於預期的初步業績數據，股價周三清晨大跌11.5%。（示意圖，彭博）美超微週二（29日）公布2025會計年度第3季（截至2025年3月31日）低於預期的初步業績數據，股價周三清晨大跌11.5%。（示意圖，彭博）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕伺服器製造商「美超微（Super Micro Computer）」週二（29日）公布2025會計年度第3季（截至2025年3月31日）低於預期的初步業績數據，股價周三清晨大跌11.5%。對此，天風證券分析師郭明錤做出分析，認為受到現在地緣政治影響，美超微的Hopper伺服器出貨動能將會顯著降低，預料美超微本季度的財報還是不樂觀。

郭明錤30日在社交平台X發文指出，目前AI伺服器主要有3種類型，包括ASIC如Google TPU伺服器、輝達（Nvidia）GB200/300 NVL72與輝達較低階伺服器 （如x86 HGX系列）。目前AI伺服器產業的主要成長動能來自ASIC與NVL72，需求來自於CSP（雲端服務供應商）。

郭明錤稱，美超微在今年上半年主要出貨是輝達較低階伺服器。美超微的主客戶不包括CSP，此外他之前也有提到美超微不是NVL72的第一線組裝廠商，所以不適合拿美超微的初步業績，來推論AI伺服器產業趨勢，因為該公司的產品組合與主要客戶都不具代表性。不過顯著低於預期的業績，短期內對整個AI伺服器供應鏈的交易氣氛還是不利的。

而對於美超微提到客戶遞延採購，郭明錤認為最有可能是指HGX的方案轉換 （從Hopper到Blackwell）。值得注意的是，美超微在本季可能還會再遇到一次方案轉換造成的遞延採購 （從B200升級到B300）。 此外，美超微也提到舊款GPU庫存增加，這應該是指Hopper （包括H20）。

郭明錤認為，受到現在地緣政治影響，美超微的Hopper伺服器出貨動能應該顯著降低，不利本季度業績，除非Blackwell出貨顯著提升。

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