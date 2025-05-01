中國航空業超慘！3大航空首季暴虧逾166億 連5年慘虧背後原因曝

中國3大航空公司連5年出現虧損。（路透資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕競爭加劇、消費者面臨經濟壓力以及美國貿易戰愈演愈烈，據統計，中國3大航空公司連5年出現虧損，今年第1季總虧損約達人民幣37.82億元（約新台幣166億元），虧損幅度較去年同期擴大。

據《路透》，中國國有3大航空公司近日發布今年第1季財報顯示，這3家公司當季不但未能轉虧為盈，整體虧損幅度較去年同期擴大。

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根據報導，在疫情爆發之後，這些公司一直難以恢復收支平衡，截至目前，已經連續5年出現虧損。相比全球產業在2023年反彈至獲利，航空公司表示，國內市場競爭、國際和商務旅行需求低迷、供應鏈問題以及貨幣貶值都是業務挑戰。

北京日報引述報告指出，3大航空公司中，中國國航今年首季營收人民幣400.23億元（約新台幣1766億元）、年減0.11%，淨虧損人民幣20.44億元（約新台幣90億元），較去年同期大增22.07%。

南方航空首季營收人民幣434.07億元（約新台幣1915億元）、年減2.68%，淨虧損約人民幣7.47億元（約新台幣32億元），與去年同期獲利人民幣7.56億元（約新台幣33億元）來說轉盈為虧。

東方航空首季營收人民幣334.06億元（約新台幣1474億元）、年增0.65%，淨虧損人民幣9.95億元（約新台幣43億元），大於去年同期虧損的人民幣8.03億元（約新台幣35億元）。

《路透》報導提到，由於中國國內的經濟壓力，外部則因政治情勢緊張而抑制需求，中國的國際運能相較2019年仍低了約20%左右。

此外航空業也擔心美國總統川普（Donald Trump）的對等關稅政策可能會抑制全球經濟成長，進而阻礙航空客運和貨運的需求。

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