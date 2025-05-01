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黃金價格還能再飆？Q1需求激增後、專家點出3大因素

2025/05/01 13:39

今年第1季全球黃金消費量達到 1206 公噸，較 2024 年第1季成長1%，創下自2016年以來最強勁的開年表現。（彭博）今年第1季全球黃金消費量達到 1206 公噸，較 2024 年第1季成長1%，創下自2016年以來最強勁的開年表現。（彭博）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕根據世界黃金協會（World Gold Council, WGC）最新報告，在新的經濟風險與不確定性的推動下，實體黃金需求顯著增長，今年第1季全球黃金消費量達到 1206 公噸，較 2024 年第1季成長1%，創下自2016年以來最強勁的開年表現，世界黃金協會資深市場策略師卡瓦托尼（Joseph Cavatoni）表示，最新數據反映出黃金市場有3大強勁支撐因素，包含：散戶投資人持續購買實體金條與金幣，加上黃金ETF出現重新升溫的投資需求，以及全球各國央行為了把外匯存底多元化，也持續買入黃金。

《 Kitco News 》報導，卡瓦托尼說：「銀行已不再吸收風險資本。我認為，風險資產的波動性變得更一致也更劇烈。對於美國公債的看法也與過去不同，這促使投資人尋求資產配置的平衡點，黃金成了他們的選擇。」他並指出，投資需求正變得更加廣泛，無論是西方或東方消費者都在積極購買黃金。

卡瓦托尼說：「雖然金價仍有自然波動，但始終維持在高檔水位，這顯示這波買盤具有基本面支撐，而非純粹的投機推拉。市場持續處於不確定狀態，我們仍然有充分的理由認為，無論是投資人還是央行，它們對於黃金需求仍將非常強勁。」

儘管過去1年黃金價格屢創新高，但市場上有一個重要環節始終缺失，就是黃金ETF投資人。不過自今年1月以來，黃金ETF需求顯著反彈。世界黃金協會資料顯示，今年首季全球黃金ETF淨流入達226.5公噸，與2024年同期淨流出113公噸，形成明顯對比。

同時，金條與金幣的需求增至325.4公噸，較去年同期的317.3公噸增長3%。

報告指出：「全球黃金ETF出現廣泛復甦，投資人大幅增持。金條與金幣的投資興趣也同步升溫，幾乎所有市場的持倉均呈現增長。」卡瓦托尼進一步指出，亞洲投資人在黃金ETF市場的參與度越來越高，近期中國市場的黃金ETF淨流入已超越北美市場。

除了投資需求外，央行買盤仍是市場的支柱之一，儘管其增長速度已較去年創紀錄的水準放緩。數據顯示，今年第1季各國央行共購入243.7公噸黃金，較去年同期的309.9公噸減少21%。報告指出：「雖然該數據較上季明顯下滑，但仍較近5年單季平均高出24%，也僅較過去3年單季平均減少9%，顯示整體需求仍處於健康水準。」

儘管市場焦點集中在投資人與央行，但卡瓦托尼指出，科技業對黃金的需求也是不可忽視的一環，因為在全球經濟充滿不確定性的情況下，科技業需求的穩定，顯示經濟比一些人預期的更有彈性。報告稱，今年第1季工業用途黃金消耗為80.5公噸，與去年持平。

儘管黃金市場在今年首季整體表現亮眼，但珠寶需求卻成為表現最弱的區塊。第1季全球珠寶需求降至380.3公噸，年減21%，創下自2020年新冠疫情以來最低水準，背後原因來自於消費者無法負擔高漲的金價，其中又以中國市場跌幅較深，較去年同期大跌35%。

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