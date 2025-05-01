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美超微股價再潰堤！外媒曝大崩盤「元凶」是他

2025/05/01 10:06

週三美超微股價暴跌11.50%，報31.86美元。（路透資料照）週三美超微股價暴跌11.50%，報31.86美元。（路透資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美超微（Supermicro）週二（29日）公布2025會計年度第3季（截至2025年3月31日）低於預期的初步業績數據，股價在盤後一度暴跌19%，週三（30日）股價續跌10%以上，外媒指出，這可能與輝達（NVIDIA）晶片轉型有關，其他供應商也可能遭遇到了同樣的問題。

週三美超微股價暴跌11.50%，報31.86美元。

《MarketWatch》報導，美超微將財報失色歸咎於「客戶平台決策延遲」，警告本季業績將遠低於預期，並提及老舊一代產品庫存增加，將導致每股純益將遠低於預期。

美超微的聲明說：「第3季部分客戶平台決策延遲，導致銷售遞延至第4季，同時也因庫存中舊世代產品比例上升，導致公司也提列了更高的存貨跌價準備。」美超微指出，本季毛利率較上一季下降了220個基點。

這很可能是指顧客轉向至輝達性能更強的新1代GPU架構Blackwell。輝達先前說，Blackwell供應量已全部售罄。

以Amit Daryanani為首的Evercore ISI分析師在撰寫客戶報告時表示，美超微說「本季出現了一些訂單延期的情況，因為客戶似乎更傾向選擇下1代產品，而非當前1代」。

分析師指出，這反映出美超微備有較多的Hopper存貨，客戶卻選擇等待Blackwell上市。而對於其他一些有過多Hopper庫存的供應商來說，這也將是令人擔憂的問題。

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