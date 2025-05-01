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股市小白快學起來！投資大師羅傑斯：此心態是股市穩贏關鍵

2025/05/01 15:03

羅傑斯表示，一定要學會見好就收，尤其在大賺1筆後，下1個好的投資機會絕不會立刻出現，所以要靜下心來耐心等待。（彭博）羅傑斯表示，一定要學會見好就收，尤其在大賺1筆後，下1個好的投資機會絕不會立刻出現，所以要靜下心來耐心等待。（彭博）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕面對金融市場大起大落，要如何才能成為股市真正的贏家，不被市場擊敗？投資大師羅傑斯表示，一定要學會見好就收，尤其在大賺1筆後，下1個好的投資機會絕不會立刻出現，所以要靜下心來耐心等待，等待下1次投資機會的到來，他指出，很多人就因缺少耐心，而急於出手，所以失敗。

外媒報導，羅傑斯表示，雖然投資沒什麼「必勝」的法則，但也不難，簡單來說就是「低價買入，高價賣出」，這句話聽上去簡單，但做起來很難，因為絕大多數人只盯著牛市，卻對熊市漠不關心。我的做法正好相反，我經常關注熊市，看哪些股票正在觸底，當人熱的時候，我反而會冷靜下來，尋找那些大家都不注意的低價股。

除了「低買高賣」，要充分研究自己將要投資的領域，直到成為這個領域的專家再開始投資。大多數人會盲目根據電視、網絡上的信息，但賺錢並不是那麼簡單的事。

投資領域可以根據自己的喜好，時尚、汽車、運動、美食什麼都行。如果你對時尚感興趣，可以通過書籍或網絡調查相關信息。然後，就是切莫只有3分鐘熱度，要長年累月地堅持下去，若能做到這一點，你就會自然擁有投資家的視角與投資家的思路。

但要如何才能成為市場真正贏家，而不被市場擊敗呢？羅傑斯說，謹慎投資耐心等待，他進一步指出，若你一生僅有20次投資的機會，你一定會對投資更加謹慎，不會四處盲目投資。投資之前，我想你一定會充分調查到自己覺得萬無一失為止，這才是所謂成功的投資，即投資前充分調查，然後謹慎行事。

還有一條建議非常重要，那就是賣掉股票後，要學會及時收手，他說，通常情況下，投資結束後，人們會立刻開始新的投資，特別是在大賺１筆、驕傲自滿時，更要學會見好就收，不要立刻將目光轉向下1筆交易，而是要一以貫之，盯住眼前這筆交易。

羅傑斯說，學會靜下心來等待，利用這個時間開始重新學習，等新的時機到來再謹慎投資。但很多人缺少耐心而急於出手，所以失敗。實際上，「學會等待」是投資者成功的重要因素，對投資者而言，很重要的一點就是大多數時候能夠沉下心來靜觀其變。

根據我多年的經驗，剛獲利後，下１個好的投資機會絕不會立刻出現，所以要靜下心來耐心等待。這就是我為什麼要說你的人生中僅有20次投資機會，因為這樣你就能心平氣和地等待下１次投資機會的到來。

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