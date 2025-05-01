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黃金再度下挫進入盤整期？專家這樣解釋

2025/05/01 08:55

黃金價格週三（4月30日）下跌。（彭博資料照）黃金價格週三（4月30日）下跌。（彭博資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕繼前1天下跌後，黃金價格週三（4月30日）下跌，美國公布第1季國內生產毛額 （GDP）不如預期後，市場對聯準會（Fed）降息的預期心理升高，使黃金跌幅收斂。

紐約黃金期貨下跌0.4%報每盎司3319.10美元；黃金現貨價下跌0.2%，報每盎司3308.32美元，稍早一度下跌逾1%。

《路透》報導，黃金4月月線上漲，約漲6%。獨立金屬交易員Tai Wong說：「黃金仍然信心滿滿的處於牛市，今天的數據代表Fed降息的路徑更加容易，這對黃金是利多。」

週三美國公布第1季GDP折合年率萎縮0.3%，在美國總統川普的關稅政策生效之前，企業趕忙進口外國商品。

Tai Wong表示，由於金價最近大漲到3500美元，因此預期將盤整一段時間。

週三交易員表示，到了6月，經濟下滑的跡象將更加明顯，這會促使Fed恢復降息，最終到今年年底前會調降整整1個百分點。

週三美國另公布，不計波動較大的食品和能源後，3月核心個人消費支出（PCE）物價指數年漲2.6%，為Covid-19以來最小年增率。

美國第1季核心PCE上漲 3.5%，較去年第4季2.6%升溫。

交易員正在等待本週重頭戲，也就是本週五的4月非農就業報告，屆時可能幫助研判Fed的利率展望。

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