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7月前和美達關稅協議？預測市場看好「亞洲這國家」

2025/05/01 08:32

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕隨著投資人急切期盼美國在關稅議題上宣布進展，預測市場Polymarket已對哪些國家最有可能在未來幾個月內達成貿易協議進行排名，投資者認為，印度是最有可能在7月前與美國達成關稅協議的國家，機率高達87%。

美國總統川普的關稅措施，導致4月初市場陷入混亂，標普500指數一度落入熊市，市場需要成功的貿易談判結果，來緩解這個影響，雖然白宮表示談判正在進行中，但迄今尚未與任何一個國家正式簽署協議，而美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）最近透露，已經和一個國家接近達成貿易協議完成。

盧特尼克週二（4月29日）告訴《CNBC》：「我已經達成了一個協議，但我需要等對方的總理與國會批准，我預計很快就會批准。」

市場投機者已經鎖定幾個可能接近簽署協議的國家，在預測市場 Polymarket 上，大多數投機者押注印度將成為第一個完成協議的國家，這筆賭注的交易總額接近200萬美元，使印度成為該平台上呼聲最高的選項。

根據Polymarket在5月1日的最新數據，其他較有可能在7月和美國達成關稅協議的國家還有：日本（78%）、以色列（66%）、越南（64%）、巴西（60%）和南韓（56%）。

至於歐盟和中國，則被認為較不可能在近期達成協議的國家，機率分別僅為 37% 和 34%。

對投資人來講，與中國達成協議或許是最優先的目標，畢竟中國是美國最大的貿易夥伴之一。

根據Polymarket在5月1日的最新數據，投資者認為，印度是最有可能在7月前與美國達成關稅協議的國家，機率高達87%。（圖擷取自Polymarket）根據Polymarket在5月1日的最新數據，投資者認為，印度是最有可能在7月前與美國達成關稅協議的國家，機率高達87%。（圖擷取自Polymarket）

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