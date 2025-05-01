川普自誇史上最成功！CNN列100大謊言逐條打臉

川普就職美國總統滿100天。（法新社資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕川普就職美國總統滿100天，自稱是美國史上任何一屆政府最成功的頭100天。但美媒CNN同日列出川普這段時間所說的100句謊話，範圍涵括通膨、貿易、經濟、俄烏衝突、移民、中國，甚至暗指台灣女拳擊手林郁婷是跨性別者的各種議題。

CNN特別整理川普從1月20日就任以來所發表的100句謊言，但報導強調，這不代表川普只講100次謊，或者只講這幾類謊言。

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這些謊言被分成13大類，分別是「通貨膨脹」、「性別、健康、教育與媒體」、「貿易、經濟與稅收」、「俄烏戰爭」、「移民」、「外交」、「中國」、「歐洲」、「加拿大」、「環境與能源」、「選舉與川普受歡迎程度」、「2021年1月6日國會大廈攻擊事件」、「聯邦政府」。

以下列舉部分語錄：

通貨膨脹

川普錯誤的聲稱食品雜貨價格「下降」且「大幅下降」。自他上任以來，食品雜貨價格持續上漲，2月至3月的漲幅約為0.49%，是2022年10月以來最大的單月漲幅。

川普還在4月17日稱，「汽油價格不久前還接近4美元，現在，很多州的油價已經降到1.98美元了。」

然而，根據美國汽車協會（AAA）數據，當天沒有任何1個州的平均油價低於每加侖2.70美元。根據追蹤數萬個加油站GasBuddy公司資料，當天也沒有任何1個加油站的油價低於每加侖2.19美元。

川普曾稱，「我們正在終結通膨惡夢，這可能是我們國家史上最嚴重的一次。」

在拜登任內，美國於2022年6月的年通膨率達到9.1%，創下40年來新高；但這遠不及史上最高紀錄，1920年的23.7%。就算川普指的是拜登任內累積通膨創新高，那也不正確，因為拜登任內累積通膨約21%，而前總統卡特任內則高達49%。

貿易、經濟、稅收

川普錯誤聲稱美國每年在貿易上損失2兆美元（約新台幣64兆元）。根據美國經濟分析局（BEA）數據，2024年美國對全球的貿易逆差為9178億美元，但這並不代表「損失」（lost），只是反映出美國從其他國家進口的商品與服務總額高於出口總額。

此外報導點出，就算只計算貨物貿易，忽略美國擅長的服務貿易項目，逆差也只有1.2兆美元，遠低於川普所說的數字。

川普還錯誤的稱美國每天的關稅收入已達20億美元、30億美元甚至35億美元，但實際數字最多只有數億美元，而不是20億美元，值得注意的是，支付關稅收入的是美國進口商，而不是外國出口商。

此外川普聲稱與墨西哥有3500億美元（約新台幣11兆元）的貿易逆差，然而2024年美國商品與服務貿易的逆差總額約9180億美元（約新台幣29兆元），若忽略服務貿易，也僅為1.2兆美元（約新台幣38兆元），另外美墨的商品及服務貿易逆差只有約1790億美元。

川普也聲稱在第1任期時推動史上最大規模的減稅案，但不論是按GDP占比還是經過通膨調整的美元計算，都不是最大規模。

中國

川普說美國對中國貿易逆差超過1兆美元，而且在第1任任期自中國徵收數千億美元由中國支付的關稅。

但根據聯邦統計，2024年美國對中國的商品及服務貿易逆差約2630億美元（約新台幣8.4兆元）；即使只計算貨物貿易，逆差也僅約為2950億美元，遠遠不到川普所聲稱的數字。

且值得注意的是，關稅是由美國的進口商支付，而非中國出口商。多項研究證實，絕大多數關稅成本，實際上是由美國消費者與企業承擔。

性別、健康、教育、媒體

川普曾表示，2024年巴黎奧運中，2名贏得女子拳擊金牌的選手是「跨性別」男性，雖然川普當時並未指名道姓，但根據他所描述的場景，指的就是阿爾及利亞拳擊選手克莉芙（Imane Khelif），而另1位冠軍女選手可能是指台灣女拳手林郁婷。

雖然川普當時並未指名道姓，但根據他所描述46秒棄賽的場景，指的就是阿爾及利亞拳擊選手克莉芙（Imane Khelif），而另1位冠軍女選手可能是指台灣女拳手林郁婷。

CNN報導指出，這2位冠軍皆未變性，正如國際奧林匹克委員會（IOC）所指出的，她們都是女性出生、女性成長，並始終參加女子項目比賽。

即便是那個曾在2023年有爭議地取消她們參賽資格、聲稱檢測發現她們具備「不公平競爭優勢」的拳擊機構，也從未指稱她們曾經變性。

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