沙國擬增產搶市占！國際油價大跳水 創3年半來最大單月跌幅

國際油價週三（4月30日）下跌。（路透）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕國際油價週三（4月30日）下跌，並創下近3年半來最大單月跌幅，在此之前，沙烏地阿拉伯釋出將擴大產量並爭取更大市場占有率的訊號，而全球貿易戰則削弱了燃料需求前景。

美國西德州中級原油期貨下跌2.21美元，或3.66%，收於每桶58.21美元，為2021年3月以來的最低收盤價。

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布蘭特原油期貨下跌1.13美元，或1.76%，收於每桶63.12美元。

布蘭特原油4月下跌了15%，紐約期油下跌18%，雙雙創下自2021年11月以來最大的單月百分比跌幅。

在此之前，全球最大產油國之一的沙烏地阿拉伯表示，不願再以進一步減產來支撐油市，且能夠應對長期低油價的情況，2大原油期貨應聲下跌。

Price Futures Group 高級分析師菲爾·弗林（Phil Flynn）表示：「這讓人擔心我們可能正走向另一場產量戰爭，沙國是否正試圖傳遞出它們將奪回市占率的訊息？我們還得再觀察。」

沙烏地阿拉伯4月初曾推動OPEC+在5月進行超出原定規模的增產。

上週有消息人士告訴《路透》，數個OPEC+成員國打算在6月連續第2個月進一步增產。該集團將於5月5日召開會議討論產量計畫。

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