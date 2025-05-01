晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

沙國擬增產搶市占！國際油價大跳水 創3年半來最大單月跌幅

2025/05/01 09:02

國際油價週三（4月30日）下跌。（路透）國際油價週三（4月30日）下跌。（路透）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕國際油價週三（4月30日）下跌，並創下近3年半來最大單月跌幅，在此之前，沙烏地阿拉伯釋出將擴大產量並爭取更大市場占有率的訊號，而全球貿易戰則削弱了燃料需求前景。

美國西德州中級原油期貨下跌2.21美元，或3.66%，收於每桶58.21美元，為2021年3月以來的最低收盤價。

布蘭特原油期貨下跌1.13美元，或1.76%，收於每桶63.12美元。

布蘭特原油4月下跌了15%，紐約期油下跌18%，雙雙創下自2021年11月以來最大的單月百分比跌幅。

在此之前，全球最大產油國之一的沙烏地阿拉伯表示，不願再以進一步減產來支撐油市，且能夠應對長期低油價的情況，2大原油期貨應聲下跌。

Price Futures Group 高級分析師菲爾·弗林（Phil Flynn）表示：「這讓人擔心我們可能正走向另一場產量戰爭，沙國是否正試圖傳遞出它們將奪回市占率的訊息？我們還得再觀察。」

沙烏地阿拉伯4月初曾推動OPEC+在5月進行超出原定規模的增產。

上週有消息人士告訴《路透》，數個OPEC+成員國打算在6月連續第2個月進一步增產。該集團將於5月5日召開會議討論產量計畫。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財