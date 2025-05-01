晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

支票帳戶應存多少現金？專家建議「這個數」

2025/05/01 09:33

支票帳戶應存多少現金？專家建議，存入1個月的開支，再加上一點緩衝以確保安心。（資料照）支票帳戶應存多少現金？專家建議，存入1個月的開支，再加上一點緩衝以確保安心。（資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕許多美國人的支票帳戶中只存有幾百美元，因此，因錯誤付款而產生的透支費用是1個普遍的問題，那麼到底要在支票帳戶中保留多少現金？專家建議，存入1個月的開支，再加上一點緩衝以確保安心。

CNBC報導，由於支票帳戶是沒有利息，因為，民眾不想在支票帳戶中存入太多錢，以至於錯過在儲蓄帳戶中可以賺取的利息，或者讓您的資金更容易遭受詐欺，那那麼到底存多少現金較合適呢？

賓州註冊理財規劃師Jessica Goedtel建議，人們在支票帳戶中保留1個月的開支，特別是如果他們沒有密切監控現金流的話。

然而，支票帳戶通常缺乏信用卡的保護，這意味著如果你的卡被盜用，“資金可能更難追回”，因此，最好不要在支票帳戶中存入太多現金。

新澤西州特許退休計畫顧問Gregory Guenther則建議，在支票帳戶中保留足夠的錢來支付1-2週的帳單。

雖然保持健康的支票餘額可以幫助您避免透支費用，但它不能取代應急儲蓄。

緊急儲蓄用於應對意外的大額開支，例如醫療費或失業，財務規劃師通常建議將3到6個月的基本開支存入1個單獨的、容易取用的地方，例如儲蓄帳戶，這樣，當您需要錢的時候就可以使用，而不用擔心股票或退休帳戶帶來的風險或延遲。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財