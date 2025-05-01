支票帳戶應存多少現金？專家建議「這個數」

支票帳戶應存多少現金？專家建議，存入1個月的開支，再加上一點緩衝以確保安心。（資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕許多美國人的支票帳戶中只存有幾百美元，因此，因錯誤付款而產生的透支費用是1個普遍的問題，那麼到底要在支票帳戶中保留多少現金？專家建議，存入1個月的開支，再加上一點緩衝以確保安心。

CNBC報導，由於支票帳戶是沒有利息，因為，民眾不想在支票帳戶中存入太多錢，以至於錯過在儲蓄帳戶中可以賺取的利息，或者讓您的資金更容易遭受詐欺，那那麼到底存多少現金較合適呢？

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賓州註冊理財規劃師Jessica Goedtel建議，人們在支票帳戶中保留1個月的開支，特別是如果他們沒有密切監控現金流的話。

然而，支票帳戶通常缺乏信用卡的保護，這意味著如果你的卡被盜用，“資金可能更難追回”，因此，最好不要在支票帳戶中存入太多現金。

新澤西州特許退休計畫顧問Gregory Guenther則建議，在支票帳戶中保留足夠的錢來支付1-2週的帳單。

雖然保持健康的支票餘額可以幫助您避免透支費用，但它不能取代應急儲蓄。

緊急儲蓄用於應對意外的大額開支，例如醫療費或失業，財務規劃師通常建議將3到6個月的基本開支存入1個單獨的、容易取用的地方，例如儲蓄帳戶，這樣，當您需要錢的時候就可以使用，而不用擔心股票或退休帳戶帶來的風險或延遲。

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