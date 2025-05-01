川普轟中國是「頭號剝削者」！稱多數貨我們都不需要

美國總統川普週三又轟中國是貿易「頭號剝削者」（chief-ripper-offer）提議的主要候選人（法新社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美中貿易戰仍無緩解跡象，美國總統川普週三又轟中國是貿易「頭號剝削者」（chief-ripper-offer）提議的主要候選人，並試圖淡化關稅戰可能造成的經濟影響，稱中國船上裝滿了物資，其中很多（雖然不是全部）都是我們不需要的。

CNBC報導，川普在白宮內閣會議上表示，世界上每個國家都欺騙過我們，但我認為中國是“頭號欺騙者”的首要候選人。

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儘管分析人士和商界領袖警告稱，對中國進口產品徵收145%的關稅將造成迫在眉睫的經濟損失，包括對美國供應鏈的衝擊，但川普仍繼續為其前所未有的政策辯護。

總統似乎對貿易戰持續下去，美國消費者將面臨商店貨架空空如也的局面無動於衷。

川普在內閣會議上說，「有人說，『哦，貨架要空了。』好吧，也許孩子們會有兩個娃娃，而不是30個娃娃，也許這兩個娃娃的價格會多幾美元」。

美國人上一次面臨物資短缺和貨架空空如也的情況，是在5年前的新冠疫情期間。當時，供應鏈衝擊是由於疫情限制措施造成的大規模國際貿易中斷。

這1次，短缺是由總統的蓄意貿易政策造成的。

川普表示，儘管中國仍然是美國進口的主要來源國，但美國並不需要中國生產的許多產品。他說，他們的船上裝滿了物資，其中很多（雖然不是全部）都是我們不需要的。

川普發表上述言論之際，美國政府聲稱正在與北京進行談判，但美國官員仍對談判細節諱莫如深，例如談判者、談判地點、談判對象等。

週二，當CNBC詢問財政部長貝森特是否領導與中國的貿易談判時，他迴避了這個問題。他說，川普“正在領導所有談判。”

然而，商務部長盧特尼克表示，與北京的談判完全屬於貝森特的職權範圍。

同時，中國外交部發言人郭家坤本週稍早否認北京正在與華盛頓就關稅問題進行談判。他說：“據我所知，兩國總統最近沒有通話。”

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