黃仁勳警告中國在AI領域“並不落後” 稱華為是世界強大科技公司

黃仁勳警告中國在AI領域並不落後。（彭博）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕AI是場漫長無休止的競賽，中國正在縮小與美差距，輝達執行長黃仁勳週三警告，中國在人工智慧領域“並不落後”，華為是世界上最強大的科技公司之一。

CNBC報導，黃仁勳在華盛頓特區舉行的科技會議上對記者表示，中國目前可能「落後」美國，但差距很小。他說：“我們非常接近了。”請記住，這是1場長期的、無限的競賽。”

請繼續往下閱讀...

過去幾年，輝達已成為世界經濟的關鍵，因為它生產的晶片為大多數最新先進的人工智慧應用提供動力。該公司在美國面臨越來越大的障礙，包括關稅和即將出台的拜登時代法規，該法規將限制其最先進的人工智慧晶片運往全球許多國家。

川普政府4月祭出未經許可向中國出口輝達H20晶片禁令。據報道，被列入美國貿易黑名單的華為正在為中國客戶研發自己的人工智慧晶片。

黃仁勳表示，他們在計算和網路技術方面非常出色，這些都是推動人工智慧發展的必要能力，他們在過去幾年裡取得了巨大的進步。

輝達表示，美國政策應該著重於提高本國企業的競爭力，限制對中國和其他國家的晶片銷售會威脅到美國的技術領先地位。

黃仁勳再次呼籲美國政府關注加速科技發展的人工智慧政策，“這是1個我們必須競爭的行業。

川普總統週三稱黃仁勳為“我的朋友詹森”，並對輝達最近宣布的計劃在未來5年內在美國建設價值5000億美元的人工智慧基礎設施表示讚賞。

黃仁勳表示，他相信輝達將能夠在美國生產其人工智慧設備，公司日前表示，將與其製造合作夥伴富士康在休士頓附近組裝人工智慧伺服器。

黃仁勳說，憑藉我們的意志力和國家的資源，我相信我們可以在國內進行製造。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法