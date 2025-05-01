美國首季GDP萎縮0.3％ 美股收盤互有漲跌、台積電ADR收紅1.34％

美股4月30日收盤漲跌互見。（法新社）

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國首季國內生產毛額（GDP）萎縮0.3%，為2022年以來首見，美股主要指數4月30日收盤互有漲跌。

綜合媒體報導，標普500指數30日早盤一度下跌超過2%，尾盤翻轉跌勢，收紅逾0.1%；道瓊盤中狂瀉近800點，失守4萬點關口，尾盤同樣逆轉跌勢，收盤反倒上漲141點。在個股方面，台積電ADR收盤上漲1.34%，收在166.69美元。

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美國商務部表示，美國首季GDP萎縮0.3%，此結果比經濟學家預期的成長0.3％還低；一份關於每月消費者支出的報告顯示，消費者3月份支出增加0.7%，比預期的0.5%還高。《路透》報導指出，30日發布的觀察報告及4月公布的一系列數據表明，美國經濟受到川普政府徵收高額關稅及其難以預測的貿易政策所帶來的影響，經濟前景日漸模糊。

道瓊工業指數上漲141.74點或0.35%，收報40669.36點。

標普500指數上揚8.23點或0.15%，收在5569.06點。

那斯達克指數下跌14.98點或0.09%，收17446.34點。

費城半導體指數揚升33.34點或0.79%，收4230.08點。

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