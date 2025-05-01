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示警中國緊追 黃仁勳籲川普修AI晶片外銷規範

2025/05/01 03:21

〔中央社〕美國人工智慧（AI）晶片大廠輝達（Nvidia）執行長黃仁勳表示，他希望川普政府能修改AI晶片出口規範，以便企業更能抓住未來的機會。

美國財經新聞網CNBC報導，輝達的晶片為目前多數先進AI應用提供運算核心，使它們近年成為全球經濟的一大關鍵角色。然而輝達當前在美國本土面臨的挑戰日增，除關稅外，還有一項拜登政府時期限制最先進AI晶片出口的法規。

川普政府本月進一步限制輝達向中國出口H20晶片，除非獲得特別許可。H20原本就是為符合美國之前的出口限制所研發的特供版，輝達表示如今H20也受限將讓它們蒙受55億美元損失。

輝達先前曾表示，美國政策應著重於提升本國企業的競爭力，而限制對中國等國家的晶片銷售，將危及美國的科技領導地位。

路透社昨天引述3名消息人士報導，川普政府正著手修改前朝拜登政府時期限制各國取得AI晶片的規範。

規範中所謂的「人工智慧技術擴散框架」（Framework for Artificial Intelligence Diffusion），是由美國商務部在今年1月拜登政府任內最後一週所發布，企業必須自5月15日起遵守相關限制。

據彭博等外媒今天報導，黃仁勳在媒體見面會上說：「我們需要加快美國AI技術在全球的擴散。政府的政策及激勵措施確能為此提供支持。」

他提及：「我不清楚新的擴散規範是怎樣，但無論結果為何，都必須認識到自前一個擴散規範出爐以來，世界已發生根本性變化。」

黃仁勳還提醒，中國在科技領域正成長為強大競爭對手。他說：「中國不算落後，正緊追我們。雙方非常、非常接近。」1140501

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