生成AI取代人類工作、壓低工資？ 經濟學家給出意外答案

經濟學家調查指出，包括ChatGPT、Claude和Gemini等生成式人工智慧聊天機器人，非但不會壓低工資或搶走工作，反而幾乎沒有對工資或勞動力產生任何影響。（路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕人工智慧時代來臨，許多人擔心工作會被生成AI機器人取代。經濟學家調查指出，包括ChatGPT、Claude和Gemini等生成式人工智慧聊天機器人，非但不會壓低工資或搶走工作，反而幾乎沒有對工資或勞動力產生任何影響。

在4月稍早發布的一份工作論文中，經濟學家安德斯·胡姆勒姆 （Anders Humlum） 和艾米莉·維斯特加德 （Emilie Vestergaard） 研究人工智慧聊天機器人對11個職業的勞動力市場的影響，涵蓋2023年和2024年丹麥的25000名工人和 7000個工作場所。

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一般認為許多職業容易受到人工智慧的影響，包括會計師、客戶支援專家、財務顧問、人力資源專業人員、IT支援專家、記者、法律專業人員、行銷專業人員、辦公室文員、軟體開發人員和教師。

非但沒影響 反而有助改善或提高工作品質

然而，芝加哥大學布斯商學院經濟學助理教授Humlum和哥本哈根大學博士生Vestergaard在分析數據後發現，聊天機器人對勞動力和薪資的影響微乎其微。作者在論文中指出：人工智慧聊天機器人對任何職業的收入或記錄工作時間都沒有顯著影響。

生成式人工智慧聊天機器人尚未轉化為實際的經濟效益。「一個非常鮮明的例子就是，現在有很多老師說他們花時間試圖檢測學生是否在使用ChatGPT作弊完成作業」，Humlum解釋道，這證明老師的不可取代性。

Humlum也觀察到，現在許多員工表示，他們利用審查人工智慧輸出或寫作提示，來改善或增加工作品質。他認為，這可以從消極方面來理解，即減少潛在的生產力增長；也可以從積極方面理解，即從歷史上看，自動化工具往往會對其他任務的工人產生更多需求。

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