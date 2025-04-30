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統一超商第1季每股賺2.79元 年減1.41％

2025/04/30 20:41

統一超商（2912）今天公佈第一季合併營收為846.41億元，年增4.4%；稅後淨利為28.96億元，年減1.66%，每股盈餘為2.79元，則較去年同期微減0.04元。（統一超商提供）（記者楊雅民攝）統一超商（2912）今天公佈第一季合併營收為846.41億元，年增4.4%；稅後淨利為28.96億元，年減1.66%，每股盈餘為2.79元，則較去年同期微減0.04元。（統一超商提供）（記者楊雅民攝）

〔記者楊雅民／台北報導〕統一超商（2912）今天公佈第一季合併營收為846.41億元，年增4.4%；稅後淨利為28.96億元，年減1.66%，每股盈餘為2.79元，則較去年同期每股盈餘2.83元微減0.04元，減幅1.41%。

統一超商表示，在台灣7-ELEVEN本業及轉投資事業菲律賓7-ELEVEN、統一生活（康是美）、統一精工、悠旅生活（星巴克）等共同成長帶動下，統一超商第一季合併營收創下同期歷史新高紀錄。

7-ELEVEN以創新、精業、整合深耕在地，串聯線上線下豐富銷售管道，深耕OPENPOINT點數生態圈，鮮食、CITY系列飲品、飲料、甜點及零食等均表現亮眼，有效挹注營收。

同時持續優化數位布局、物流建置與海外展店，奠定長期穩健成長基礎，展望第2季，將持續透過線上線下多元服務管道滿足各種生活消費場景，整體營運穩健。

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