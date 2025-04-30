研華南加州新廠年底落成 評估第4座製造基地落腳處

根據研華內部預估數字，第2季營收上看5.3億元至5.5億美元。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕工業電腦大廠研華（2395）財務長暨綜合經營管理總經理陳清熙今天在線上法說會指出，目前集團決定在90天美國對等關稅談判期間暫緩規劃產品漲價，旗下美國第2座系統組裝廠預計年底在南加州落成、明年啟用，而公司第4個製造據點可望繼續設於美國，或者建於東南亞。

根據研華內部預估數字，第2季營收目前上看5.3億元至5.5億美元（約新台幣169.3億元至175.7億元），與第1季相比，約略落於季減2%至季增1%之間。陳清熙觀察，公司輸美產品當中僅6%來自中國，93%台灣出貨，另有1%源自歐洲，公司正在協助客戶減輕關稅壓力，透過修改合約直接將貨物運往客戶指定的第3地。

請繼續往下閱讀...

至於研華內部對於關稅與客戶成本之間的計算方式則採取保守態度，目前其中一種方案是考量到公司攜手客戶共同分擔稅額，不過，陳清熙說，現在並沒有任何美國客戶希望研華幫忙吸收關稅，原因在於這項政策是美國自家政府提出，因此現在約有6成客戶是讓研華代墊再透過交貨款項支付相關稅金，4成客戶則是自行支付關稅。

陳清熙提到，現階段並無任何客戶給予轉單或增加拉貨力道，集團既有的產能比重為台灣45%、中國45%、日本8%、大馬2%，此類「3+1」的生產模式可望持續往後3年，直至第4座主要製造基地確定設於美國或是東南亞。而美國的後段組裝測試產線包括既有的北加州廠與即將落成的南加州廠，後續將鎖定記憶體、中央處理器等符合經濟效益的高單價產品。

研華智能系統事業群總經理蔡淑妍則提到，由於公司在美國有高達7成營收都來自於系統產品的貢獻，因此看好南加州廠明年投用之後，將帶動公司在美國的系統組裝測試產翻倍成長，能為集團挹注營運柴火。未來不排除在客戶要求之下，將台灣系統組裝測試產能搬到美國，後續也有可能攜手美國廠商合作新增表面黏著（SMT）產線。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法