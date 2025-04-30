亞東工業氣體華亞新廠動土 增加先進製程電子級氣體產量

亞東工業氣體總裁Olivier LETESSIER（左）。（亞東工業氣體提供）

〔記者洪友芳／新竹報導〕亞東工業氣體近期在華亞科技園區進行新廠動土典禮，此廠落成後，將就近供應半導體客戶有關超高純度的氮氣、氧氣與氬氣，以滿足AI需求的先進製程電子級氣體日趨增長。

亞東工業氣體公司由法國液空集團（ALFE） 成與台灣遠東新世紀集團合資成立，累計在台灣投資建40多座廠。

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亞東工業氣體指出，受益節能科技與最新的模組化設備，華亞科技園區新廠落成後，將大幅提升亞東原有華亞基地的電子級氮氣量能，滿足AI趨勢所推動的先進製程電子級氣體需求增長。

亞東工業氣體表示，華亞新廠為亞東繼2024年落成的司馬庫斯廠、觀音二氧化碳回收設備後，最新啟動的大型投資專案。亞東現有的華亞基地自2012年起及長期供應高品質的電子級氮氣與氧氣產品給半導體客戶，是園區內的重要工業氣體供應來源。

亞東工業氣體說明，由於採用新型模組化設備，此華亞專案不僅將大幅縮短建造時間，還能提高營運彈性，同時生產電子級氮氣、氧氣、氬氣和液態氮，使製程效率提高近5%。

亞東工業氣體總裁 Olivier LETESSIER表示：支持半導體產業成長是液空集團的ADVANCE重點策略之一，隨著AI應用的增長，客戶對於高品質工業氣體的需求也隨之增加。

他指出，作為半導體產業的長期支持者，亞東能持續擴張支持客戶需求，並透過引進最新技術，盡可能地減少對環境的影響，共同實現液空集團與半導體產業對創新及永續的承諾。

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