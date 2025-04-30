太陽能光電永續協會改選 大亞集團沈尚弘接任理事長

太陽光電產業永續發展協會今（30）日召開會員大會，進行第二屆理監事改選，選出新任理事長，由大亞集團董事長沈尚弘（右）高票當選。（記者張慧雯攝）

〔記者張慧雯／台北報導〕太陽光電產業永續發展協會今（30）日召開會員大會，進行第二屆理監事改選，選出新任理事長，由大亞集團董事長沈尚弘高票當選，會中同時選出兩位副理事長，分別由外資永鑫能源董事長李豪（Leo Seewald）與本土廠商雲豹能源合夥人之一的副總譚宇軒擔任，另外，泓德能源旗下的星星電力總經理關婷怡與和暄綠能總經理王文蔚則擔任常務理事。

會員大會包括經濟部次長何晉滄、能源署代理署長李君禮、台電總經理王耀庭及能源署、工研院、台電等多位長官蒞臨，六大光電公協會，包括光電發電系統公會理事長廖禎松、全國商業總會能源發展推動委員會主任委員蔡宗融也都前來共襄盛舉。

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光電永續協會4月30日舉辦第一屆第四次會員大會暨理監事改選，除例行性議案外，會中選出第二屆理事17位、候補理事3位；監事5位、候補監事2位。接著再舉行第二屆第一次理監事會，選出理事長、常務理事與常務監事，並且當天由能源署代理署長李君禮監交，交接儀式圓滿完成。

沈尚弘則說，最近4月光儲也順利地開標，也順利地有很多廠商得標了，未來很多太陽能的廠商都會繼續把光儲建設下來，他也說，剛剛署長也跟我們勉勵地說，台灣的市場除了努力開發我們太陽能的供應以外，也要往海外走。這也是很多同業先進現在正在規劃、正在努力的目標。

沈尚弘指出，雖然產業還有一些困難，還有一些障礙需要突破，希望也能夠在大家努力之下，能夠為台灣的綠能發展、還有儲能，再做出更大的貢獻。

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