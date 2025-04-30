賀台積電美國第3廠動工 黃仁勳、蘇姿丰、庫克說什麼一次看

台積電在美國亞利桑那州第三座晶片製造工廠動工。（彭博）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕台積電在美國亞利桑那州第三座晶片製造工廠動工，這是該公司先前在美國投資650億美元的基礎上啟動。美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）在開工後立即前往現場視察，蘋果、輝達和超微的執行長均發表為活動準備的演講。

台積電位於亞利桑那州的工廠是該公司在美國最大的營運基地，第三座最終晶圓廠計畫採用2奈米製造等技術生產先進產品。亞利桑那州工廠的主要目標是為美國公司提供其國內晶片需求，而不是從海外（主要是台灣）採購產品。

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蘋果執行長庫克在演講中聲稱，蘋果很「興奮」成為台積電亞利桑那工廠的第一個、也是最大的客戶。他說：「我們對美國創新的未來及其將創造的不可思議的機會感到興奮。」

輝達執行長黃仁勳希望美國政府能夠改變人工智慧傳播規則，該規則限制先進晶片產品向17個國家和台灣無限制銷售。黃仁勳稱讚美國政府對美國製造業的支持，他認為這使得美國能夠生產人工智慧基礎設施，並且對於下一次工業革命至關重要。

輝達執行長蘇姿丰進一步表示，她的公司計劃將台積電的N2（2奈米）製造流程用於高效能運算（HPC）應用。這些晶片用於建模、研究、人工智慧和其他應用。她表示，超微是台積電N2製程和台積電亞利桑那州Fab 21的主要HPC客戶，並稱讚台積電的技術使超微能夠提供先進的產品。





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