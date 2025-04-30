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萊爾富店數將衝2000家 今年營收拚300億元

2025/04/30 19:19

萊爾富目前全台總店數為1700多家，今年預計要淨增100家門市，新開店將主攻六都的市區，目標全台總店數朝2000家邁進，新裝潢的門市招牌LOGO也會更新為翠綠色招牌。（萊爾富提供）萊爾富目前全台總店數為1700多家，今年預計要淨增100家門市，新開店將主攻六都的市區，目標全台總店數朝2000家邁進，新裝潢的門市招牌LOGO也會更新為翠綠色招牌。（萊爾富提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕萊爾富便利商店數位行銷處協理施邦樑今天表示，去年營收年增10%，今年將挑戰20%的成長，目標年營收將達300億元。

萊爾富目前全台總店數為1700多家，去年淨增約80家門市，今年預計要淨增100家門市，新開店將主攻六都的市區，目標短期內全台總店數將達到2000家，新裝潢的門市招牌LOGO也會更新為翠綠色招牌。

施邦樑指出，今年萊爾富主要成長動能將來自咖啡、鮮食及「果C果昔」3大產品線，打造「大眾的美食廚房」。

轉骨的第一步正是把Hi Cafe變好喝，萊爾富Hi Cafe經過半年的再造工程，升級咖啡機設備及咖啡豆品質，去年底史無前例的拍了第1支Hi café的形象廣告，帶動咖啡年銷售量突破400萬杯，今年希望能維持雙位數成長。

萊爾富同時推出差異化的創新產品差異化「果昔」系列，鎖定現打果汁市場，第一波於200家門市導入，多家門市果昔每日銷售量已突破百杯，預計第3季擴展至500家，未來也會開發更多口味。

鮮食部份，萊爾富採用優質食材並大幅讓利，並在台中與台北設有專屬鮮食廠，將持續發揮「巷內美食」特色，達成鮮食業績雙位數成長，鮮食營收比重能達到總營收約3成的水準。

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