聯亞客戶需求未減、後段代工廠增加 Q2營收可望季增15-20％

聯亞第二季營收可望季增15-20%。（擷取官網）

〔記者王憶紅／台北報導〕光通訊磊晶廠聯亞（3081）今日召開法說，聯亞財務長楊吉裕指出，客戶需求未減，而在擴充產能、新增代工廠下，預期第二季營收與2021年第二季相當，甚至略高。

聯亞第一季營收4.55億元，而2021年第二季營收5.4億元，換言之，第二季營收可望季增15-20%。

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聯亞指出，近期已陸續擴充磊晶產能，且新增員工，而今年後段代工夥伴也已達3家，而因第二家代工廠產能增加速度不如預期，因此預期6月以後產量才會明顯放量，同時，telecom應用產品第二季出貨也可望優於第一季。

聯亞說，美國針對中國進口產品加徵關稅，但目前尚未影響美國客戶端的數據中心布建，且直接出貨至美國的磊晶晶圓產品適用0%關稅，處於豁免範圍內。

聯亞今年第一季營收為4.55億元，年增40%、季增57%，毛利率達32%，營益率10%，明顯優於去年同期的6%與-20%。稅後盈餘達4200萬元，轉虧為盈，每股純益0.46元，稅後盈餘季增幅度高達418%。

就產品組合來看，第一季營收來源以datacom為主，約占60%至70%，其中矽光產品為大宗，telecom約占15%至20%，其餘為其他產品。

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