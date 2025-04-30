台銀等八大公股攜手 CIP渢妙一期離岸風場聯貸案融資到位

CIP渢妙一期離岸風場融資到位典禮，台銀副總經理吳佑輝（左2）、企業金融部經理汪威信（右2）與CIP亞太區總裁許乃文（左1）、CIP亞太區合夥人暨渢妙風場董事長Thomas Wibe Poulsen（中）及CIP台灣區財務長徐正穎（右1）合影。（台銀提供）

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〔記者陳梅英／台北報導〕哥本哈根基礎建設基金（CIP）渢妙一期離岸風場約新台幣1,030億元聯貸案，由27家金融機構共同參與，於近期融資到位，並於今日舉行融資到位典禮，台灣銀行除擔任本案VAT（Value-Added Tax）額度管理銀行外，並攜手各公股銀行踴躍參與，重現8大公股銀行全數參與盛況。

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渢妙一期離岸風場市台灣第三階段區塊開發風場，位於台中市外海約35公里處，規劃安裝33座風機，總裝置容量達500MW（百萬瓦），預計於2027年底完工，此次籌組的聯貸資金將用於支應渢妙一期離岸風場相關開發成本。

為響應國際趨勢，政府於2022年宣示淨零碳排目標並推動綠色能源發展，隨著國內離岸風場聯貸案陸續推出，台銀作為國內聯貸市場的領導銀行，近年來成功統籌主辦中鋼與CIP共同開發的中能風場新台幣452億元聯貸案以及沃旭能源新台幣250億元聯貸案，台銀除擔任額度管理銀行外，並藉由自身於聯貸市場之號召力，邀請全數公股銀行共同參貸。

台銀指出，面對日益嚴峻的氣候變遷衝擊，台銀作為「全民的銀行、台灣的靠山、永續的推手」，將持續運用自身金融影響力，全力加速淨零進程，積極朝向減緩地球暖化的目標邁進。

展望未來，台銀將持續善用金融核心職能，以具體行動支持政府政策，全面推動綠色金融理念。

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