晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

台銀等八大公股攜手 CIP渢妙一期離岸風場聯貸案融資到位

2025/04/30 18:36

CIP渢妙一期離岸風場融資到位典禮，台銀副總經理吳佑輝（左2）、企業金融部經理汪威信（右2）與CIP亞太區總裁許乃文（左1）、CIP亞太區合夥人暨渢妙風場董事長Thomas Wibe Poulsen（中）及CIP台灣區財務長徐正穎（右1）合影。（台銀提供）CIP渢妙一期離岸風場融資到位典禮，台銀副總經理吳佑輝（左2）、企業金融部經理汪威信（右2）與CIP亞太區總裁許乃文（左1）、CIP亞太區合夥人暨渢妙風場董事長Thomas Wibe Poulsen（中）及CIP台灣區財務長徐正穎（右1）合影。（台銀提供）

相關新聞請見： CIP渢妙一期拚2027併網 與聯電、Google等6企業簽CPPA

〔記者陳梅英／台北報導〕哥本哈根基礎建設基金（CIP）渢妙一期離岸風場約新台幣1,030億元聯貸案，由27家金融機構共同參與，於近期融資到位，並於今日舉行融資到位典禮，台灣銀行除擔任本案VAT（Value-Added Tax）額度管理銀行外，並攜手各公股銀行踴躍參與，重現8大公股銀行全數參與盛況。

渢妙一期離岸風場市台灣第三階段區塊開發風場，位於台中市外海約35公里處，規劃安裝33座風機，總裝置容量達500MW（百萬瓦），預計於2027年底完工，此次籌組的聯貸資金將用於支應渢妙一期離岸風場相關開發成本。

為響應國際趨勢，政府於2022年宣示淨零碳排目標並推動綠色能源發展，隨著國內離岸風場聯貸案陸續推出，台銀作為國內聯貸市場的領導銀行，近年來成功統籌主辦中鋼與CIP共同開發的中能風場新台幣452億元聯貸案以及沃旭能源新台幣250億元聯貸案，台銀除擔任額度管理銀行外，並藉由自身於聯貸市場之號召力，邀請全數公股銀行共同參貸。

台銀指出，面對日益嚴峻的氣候變遷衝擊，台銀作為「全民的銀行、台灣的靠山、永續的推手」，將持續運用自身金融影響力，全力加速淨零進程，積極朝向減緩地球暖化的目標邁進。

展望未來，台銀將持續善用金融核心職能，以具體行動支持政府政策，全面推動綠色金融理念。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財