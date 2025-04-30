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是方Q1三率三升 EPS 3.57元創同期新高

2025/04/30 18:29

是方第一季EPS 3.57元，創歷史同期新高。左一為是方董事長邵泓嘉、右三為總經理劉耀元。（是方電訊提供）是方第一季EPS 3.57元，創歷史同期新高。左一為是方董事長邵泓嘉、右三為總經理劉耀元。（是方電訊提供）

〔記者王憶紅／台北報導〕是方電訊（6561）第一季營收達9.53億元，年成長11.4%，EPS 3.57元，創下歷年同期最高紀錄。是方電訊董事長邵泓嘉指出，對等關稅對全球企業帶來營運成本增加，以及供應鏈調整等不確定因素，但是方以經營智能資料中心、數據網路服務及雲端應用服務為主，並不屬於出口商品到美國的製造業，因此未受到此波關稅戰的直接衝擊，後續會密切觀察，不敢掉以輕心，但目前來看，這些波動還沒有對營運成本造成影響。

是方今年第一季受惠於產品線組合優化，毛利率首度突破50%，達到54.7%、同時營業利益率及稅後純益率也分別達到38.8%與29.3%，均較去年同期呈現顯著增長，三率三升。是方預期第二季營收與獲利會優於第一季，且樂觀看待未來營運，不排除今年營運再刷新高。

針對市場對於AI發展可能引發資料中心供過於求的疑慮，是方總經理劉耀元則分析，國際雲端服務巨頭如微軟、Google、Amazon及Meta在海外擴大投資的IDC中心，規模動輒上千億美元資金，這部分或許會引發全球面臨資料中心擴建速度過快的疑慮，但台灣主要的IDC營運業商短期內並無大規模擴建計畫，因此國內市場目前並不存在AI智能資料中心供給過剩的疑慮。

劉耀元說，隨著DeepSeek的出現帶動AI應用服務的蓬勃發展，同步推升國內各行各業對於AI智能資料中心的需求，需要具高承載、水冷及高散熱能力的智能資料中心來提供服務，而且台灣AI伺服器可於本地供應鏈生產，具有不受出口關稅成本影響的優勢，因此在台灣投資AI算力中心提供跨國區域性服務，更具市場競爭力。

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