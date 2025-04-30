川普考慮取消晶片出口「三級」管制 貿易談判開大門

路透引述三位知情人士稱，川普政府正研究修改拜登時代的一項晶片管制規則，包括可能取消將全球劃分為多個級別的制度。（取自網路）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕路透引述三位知情人士稱，川普政府正研究修改拜登時代的一項規則，該規則將限制全球獲取人工智慧晶片的權限，包括可能取消將全球劃分為多個級別的制度，以確定一個國家可以獲得多少先進半導體的規定。

消息人士稱，該計劃仍在討論中，並警告可能仍會有所改變。但如果法案得以實施，取消這些分級制度可能會為美國晶片在貿易談判中成為更強有力的談判工具打開大門。

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三名知情人士透露，若方案定案，美國將可進一步把AI晶片變為貿易談判籌碼，延續川普向來重視「一對一交易」的策略思維。

現行規則稱為《人工智慧擴散框架》（ Framework for Artificial Intelligence Diffusion），由美國商務部於2025年1月發布。美國商務部工業和安全局（BIS）1月13日發布《人工智慧擴散出口管制框架》暫行最終規則 （IFR），限制美國進階AI技術及GPU出口，以防範流向敵國。該框架將各國分為三個等級，影響各國獲取半導體的能力。

第一級包括台灣等17個國家，可不受限制地訪問。第二級約有120個國家面臨晶片數量限制，而第三級包括中國、俄羅斯、伊朗和北韓等國家被禁止接收晶片。

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