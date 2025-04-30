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央行理事示警：川普不確定性台灣經濟面臨外部風險大增

2025/04/30 17:43

央行理事示警，川普不確定性使台灣經濟面臨的外部風險大增。（資料照）央行理事示警，川普不確定性使台灣經濟面臨的外部風險大增。（資料照）

〔記者陳梅英／台北報導〕中央銀行第一季理監事會議紀錄曝光，數位理事針對國內外不確定性因素及其影響表達看法，有位理事指出，台灣經濟未來面臨的外部風險大於內部風險，外部風險主要來自於川普總統政策的不確定性。

有一位理事更直言，當前不確定性因素，似乎朝壞的方向發展。例 如，美國通膨上漲的機率可能高於下跌的機率，景氣弱化的機率 亦可能大於改善的機率;至於國內方面，公共事業費率調漲，加 上近年來薪資每年調漲，推升企業經營成本，為影響國內通膨走 勢的主要不確定性因素。

有理事指出，台灣當前主要風險來自國際局勢變化與川普2.0政策不確定性，包括美國可能調升關稅與國際原物料價格走揚，恐推升國內輸入型通膨。另外，還須留意中國經濟疲弱、房市泡沫與地方債問題。

另外理事認為，台灣今年CPI年增率為 2%左右， 核心 CPI 年增率亦低於上年，通膨仍屬可控。央行選擇性信用管制措施成效已逐漸顯現，另受限不動產貸款利率已大幅上升且具差異化。考量房地產市場正面臨修正，央行採取預先防範措施，如信用風險壓力測試，以期房地產市場能夠軟著陸而非硬著陸。

一位理事指出，今年以來台灣整體通膨呈緩步下滑趨勢，但尚有其他不確定性因素，包括碳費已開徵，公用事業費率可能調漲， 今年CPI 年增率仍可能高於 2%。

該理事說，這些供給面因素可能導致民眾通 膨預期上升，惟即使本行以升息因應，該因素並不會因為貨幣政策調整而停止。同時考量國內勞動市場穩定，經濟表現良好，加以川普政策可預測性太低，此時貨幣政策應保守為宜，故支持政策利率維持不變。

理事會普遍認同，央行第七波選擇性信用管制措施已見成效，在遏止炒房、降低不動產貸款集中度及協助房市降溫方面發揮作用。數位理事表示，當前房貸利率已呈差異化，且上升趨勢對市場具有降溫效果，因此認為現階段不宜調整相關管制。

針對房市風險，有理事強調台灣長期低利與資金充沛導致房價居高不下，且當通膨升高時，實質利率轉為負值，加重市場不均衡現象。他提醒，應持續觀察外食費與房租上漲壓力對民眾通膨預期的影響。

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