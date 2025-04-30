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台航第1季EPS0.58元 關稅戰導致全年走勢難預測

2025/04/30 17:12

台航董事長劉文慶。（記者王憶紅攝）台航董事長劉文慶。（記者王憶紅攝）

〔記者王憶紅／台北報導〕台航第一季營收10.2億元，較去年同期相當，營業毛利約3.9億元，年減10.16%，EPS 0.58元。展望今年表現，台航指出，紅海亞丁灣航道危機若提早結束，航道恢復會造成船噸需求減少，對運價不利，但烏俄戰爭如能提早結束，則龐大的重建需求將會對中、小型船舶船噸需求有明顯的助益，必須注意的是，美國川普政府的貿易及高關稅政策，對國際經貿及全球航運市場所帶來的高度不確定性，今年整體運價是否會較去年為高，較難預測。

就中、長期而言，台航說，未來三年新船運力成長有限，再加上2023年開始IMO針對現有船實施能源效率指標（EEXI）及營運碳強度指標（CII）等措施，已導致部份船舶開始減速因應，2024年歐盟徵收船舶進出歐盟碳稅（ETS），2025年實施FuelEU Maritime溫室氣體排放罰款且每五年逐期調高，將促使更多船舶以經濟航速運行，致使船舶周轉率減少，有助於運價提升。

台航指出，IMO MEPC（海洋環境保護委員會）第83屆決議，預計將自2028年起實施溫室氣體燃料強度（GFI），嚴格規範船舶所使用燃料每單位能量的生命週期溫室氣體（GHG）排放量（gCo2eq/MJ），並制定未達標相關罰則，為強化現有船隊競爭力，持續加速汰舊換新，除去年初已訂造2艘4萬載重噸散裝新船，預計2026上半年交船營運外，今年初另訂造2艘6.4萬載重噸散裝新船，預計2028年第三、四季交船，目前於日本建造中之散裝貨輪共有4艘。

另外，美國貿易代表宣告對中國建造之船舶靠泊美國港口，今年10月14日起徵收額外之港口費（載重噸8萬噸以下船舶豁免），就乾散貨船而言按每淨噸洽收18美元，每年上調5美元至33美元，由於台航船隊均在日本建造，此項措施無影響。

台航指出，去年底至本年初，中國對原物料需求減緩以及美中關稅貿易戰升高，散裝運價走勢低迷，台航營收及獲利表現因而受到部分影響，但自2月中旬起散裝運價因南美穀物出口逐漸進入旺季已開始反彈走升，再加上台航公司散裝船隊租約部分採固定日租、部分隨運價指數浮動或半浮動且設租金上下限等方式配置，第一季EPS 0.58元。

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