美國人生活離不開中國製 外媒揭「2種生活用品」99％來自中國

美國人的生活裡，對中國製造的商品高度依賴。（示意圖，法新社）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕在美國家庭中，幾乎無處不見中國製造的影子，尤其以廚房最為明顯。美國《紐約時報》以「Your Home Without China」為題刊登報導，美國市面上近乎所有家用烤麵包機都來自中國，進口比例高達99%，另外房間裡的鬧鐘也高達99%是中國生產。報導指出，隨著新一輪高額關稅上路，這類日常用品恐將面臨價格上漲，凸顯美國對中國製商品的深度依賴。

報導指出，很難想像一個美國家庭裡沒有中國製品，許多生活必需品幾乎都從中國進口，但隨著新一輪關稅的實施，這些產品很可能變得更加昂貴。報導分析了進口數據，指出美國人可能會在哪些方面面臨產品短缺、選擇減少及價格上漲。

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自幾十年前中國確立為世界工廠以來，美國人日常生活對中國製造的依賴不斷加深。川普提出的超高關稅，這些額外成本很可能會轉嫁給企業，最終由消費者買單。儘管川普政府對降低關稅的協議表示樂觀，但即使關稅僅稍微調降，仍可能產生廣泛影響。不過，並不是所有商品都會變貴。近年來，一些產品的生產已轉移至墨西哥和越南等其他國家，而少數商品仍然在美國大量製造。

在廚房裡就能清楚看出美國對中國的依賴。中國在生產大量廉價商品方面處於全球領先地位，像是餐具和各種烹飪小工具。其中，美國進口的家用烤麵包機全部來自國外，幾乎每一台都來自中國。數十年來，北京投入數十億美元扶植製造業的發展。如今，中國製造了全球近三分之一的實體商品，比美國、德國、日本、南韓與英國加起來還要多。

報導細列美國家庭的廚房，發現許多用品都有「中國製造」標誌。像是幾乎所有家用烤麵包機都是進口的，幾乎每台都來自中國、比例超過99%。另外像是保溫瓶、微波爐也都有9成是中國製，湯鍋、平底鍋、刀子、剪刀、開罐器、果汁機也有7至8成。

其他像是雨傘也有98%以上比例是中國製，烤肉架、兒童書、人造植物、庭院陽傘、浴室層架、指甲剪、房間的毛毯都有超過9成是中國製。

鬧鐘也有99%以上比例是中國製。此外，書房裡的電腦螢幕與檯燈，臥室裡的急救箱與電熨斗，以及儲藏室裡的手電筒、煙火、嬰兒車和聖誕節裝飾品等等，這些生活用品也有高達7成。

報導指出，美國對中國的依賴如此之深，以至於連慶祝國慶日都難以離開中國，因為絕大多數煙火都來自中國。

此外，由於川普進口稅促使中國製造商在墨西哥、越南和泰國等地開設新工廠，這些國家如今進口大量中國零件，再組裝成產品銷往美國。這些國家正在取代中國，成為某些產品的最大供應國，以吸塵器為例，過去五台有四台來自中國，如今越南已成為最大供應國，而五年前它幾乎沒有製造吸塵器。

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