晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

名師解盤》解豐銘：跌深反彈、關注美台財報和關稅談判進度

2025/04/30 16:23

聯邦投信資產管理部經理人解豐銘。（業者提供）聯邦投信資產管理部經理人解豐銘。（業者提供）

聯邦投信資產管理部經理人 解豐銘

從總經面來看，美國公佈3月JOLTS職位空缺大幅不如預期，降至自去年9月以來的最低水準，顯示在經濟不確定性加劇的背景下，勞動力需求趨於疲軟。本週後續將公佈4月非農就業人數，市場預期處於10~15 萬的穩定區間，但股市、債市、消費信心和未來企業資本支出的變化，川普關稅政策仍是主要影響關鍵，故近期經濟數據公佈恐是落後指標。本週後續關注重點在美、中、台的PMI相關數據；此外，6月底前是美債到期的高峰期，美國財政部的債券期限結構與回購計畫，將是市場信心能否持續恢復的另一關注焦點。

從基本面來看，今日美股盤後，美超微表示，預期下一季由於部分客戶平臺決策延遲，部分銷售順延至第四季，拖累AI相關族群股價，由於台灣半導體龍頭對於第二季展望仍樂觀，但市場擔憂2025年展望並未隨之上修，主要還取決AI、消費性電子等需求，是否會因關稅問題，造成下半年的旺季不旺和企業資本支出的下修潮，故近期個股恐會受美台財報、法說展望等因素，波動加劇。

從籌碼面來看，在期權市場部分，外資期權未平倉空單已從高峰降低，散戶在這一波的跌深反彈中，無過快放大多頭部位，且融資券維持率已回升到150%以上，有助於台股在短期的落底反彈。

台股電子族群受美國伺服器個股財報展望影響，拖累電子相關權值股下跌，但在金融股龍頭公佈高現金股息，和半導體龍頭上漲下，加權指數上漲2.4點，收在20235.03點。

台股經歷1930年以來最驚嚇的關稅政策，導致股市重挫，但我們預期未來關稅存在調降空間，股市評價已先修正，未來在基本面持穩，六月美債到期壓力結束後，美國下半年有減稅、降息等政策空間，股市有機會再度受惠，故建議投資人操作上不追高殺低，電子和傳產平衡布局。電子族群看好，半導體、AI伺服器;傳產族群看好，內需、重電、生技醫療和機器人概念股。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財