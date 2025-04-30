名師解盤》解豐銘：跌深反彈、關注美台財報和關稅談判進度

聯邦投信資產管理部經理人解豐銘。（業者提供）

聯邦投信資產管理部經理人 解豐銘

從總經面來看，美國公佈3月JOLTS職位空缺大幅不如預期，降至自去年9月以來的最低水準，顯示在經濟不確定性加劇的背景下，勞動力需求趨於疲軟。本週後續將公佈4月非農就業人數，市場預期處於10~15 萬的穩定區間，但股市、債市、消費信心和未來企業資本支出的變化，川普關稅政策仍是主要影響關鍵，故近期經濟數據公佈恐是落後指標。本週後續關注重點在美、中、台的PMI相關數據；此外，6月底前是美債到期的高峰期，美國財政部的債券期限結構與回購計畫，將是市場信心能否持續恢復的另一關注焦點。

從基本面來看，今日美股盤後，美超微表示，預期下一季由於部分客戶平臺決策延遲，部分銷售順延至第四季，拖累AI相關族群股價，由於台灣半導體龍頭對於第二季展望仍樂觀，但市場擔憂2025年展望並未隨之上修，主要還取決AI、消費性電子等需求，是否會因關稅問題，造成下半年的旺季不旺和企業資本支出的下修潮，故近期個股恐會受美台財報、法說展望等因素，波動加劇。

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從籌碼面來看，在期權市場部分，外資期權未平倉空單已從高峰降低，散戶在這一波的跌深反彈中，無過快放大多頭部位，且融資券維持率已回升到150%以上，有助於台股在短期的落底反彈。

台股電子族群受美國伺服器個股財報展望影響，拖累電子相關權值股下跌，但在金融股龍頭公佈高現金股息，和半導體龍頭上漲下，加權指數上漲2.4點，收在20235.03點。

台股經歷1930年以來最驚嚇的關稅政策，導致股市重挫，但我們預期未來關稅存在調降空間，股市評價已先修正，未來在基本面持穩，六月美債到期壓力結束後，美國下半年有減稅、降息等政策空間，股市有機會再度受惠，故建議投資人操作上不追高殺低，電子和傳產平衡布局。電子族群看好，半導體、AI伺服器;傳產族群看好，內需、重電、生技醫療和機器人概念股。

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