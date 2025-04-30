超高齡社會需求 大學新鮮人投身「這行業」月薪堪比醫護

在高齡化的趨勢下，113年大學畢業新鮮人最高薪的行業，持續由「醫療保健及社會工作服務業」蟬聯。（勞動部提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕分析勞動部111至113年的「初任人員薪資統計」，發現在高齡化的趨勢下，大學畢業新鮮人最高薪的行業，早已由「醫療保健及社會工作服務業」取代「製造業」，一般稱為「醫護」及「長照」的行業，更以月均薪4萬元持續蟬聯大學畢業起薪最高行業，其次仍是「金融及保險業」3.8萬元。

目前正是畢業求職旺季，畢業生正準備投入職場，但至不同行業求職，可獲得的起薪也有很大的落差，勞動部分析顯示，113年的職場新鮮人中，逾7成有大學學歷，新鮮人求職的３大高薪行業，依序為「醫療保健及社會工作服務業」，平均起薪4萬元，「金融及保險業」月薪3.8萬元，及「出版影音及資通訊業」、「教育業」，月薪也達3.5萬元。

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但若是投入最低薪的「批發及零售業」，平均起薪僅3.1萬元；支援服務業、營建工程業、住宿及餐飲業平均起薪僅3.2萬元，月均薪高低差距高達9000元。

勞動部官員分析，此項調查是鎖定「受雇」的新鮮人，因此，只要是受雇於醫療院所的醫師、護理人員，以及受雇於長照機構、老人之家、養護中心的居服員，都列入「醫療保健及社會工作服務業」統計。

隨著台灣逐漸步入高齡化社會，近３年「高薪排行榜」行業別有明顯消長。111年新鮮人最高薪的「製造業」平均月薪高達４萬元，但在112年卻以3.2萬元掉出前3名，113年則以3.4萬元排名第4；相反的，111年僅排名第5的醫護長照人員，自112年起逆勢竄升至第一高，今年更以4萬元蟬聯榜首。

不過，如果新鮮人擁有碩士學歷，投身製造業還是可有傲人高薪。資料顯示，研究所學歷113年月均薪以「出版影音及資通訊業」5.9萬元最高，「製造業」薪資5.8萬元次之，且與第3名的「金融及保險業」4.8萬元，有多達萬元的落差。

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