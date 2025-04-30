出口及投資熱 主計總處大幅上修首季GDP至5.37％

主計總處公布第1季經濟成長率概估5.37%，上修1.91個百分點。（記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕主計總處今公布今第1季經濟成長率為5.37％，為近4季新高、近15季次高，較2月預測數大幅上修1.91個百分點，主因商品出口及資本形成表現優於預期。主計總處表示，若未來3季維持預測不變，預估今年GDP成長3.6%、較2月預測上修0.46個百分點，但川普關稅政策影響尚未納入，實際預測將於5月底公布。

主計總處表示，AI與新興科技應用需求殷切，高階資通產品供應瓶頸漸次排除，加上客戶端因應美國關稅措施而提前備貨，第1季按美元計價商品出口年增17.47％，三角貿易及航運服務表現亦佳，併計商品及服務並剔除物價因素後，輸出實質成長20.11％、較預測數增加10.13個百分點。輸出與輸入相抵，國外淨需求對經濟成長貢獻1.03個百分點。

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另，新興科技應用需求強勁，企業大幅擴增投資力道，第1季新台幣計價資本設備進口年增73.51％，國內投資財生產量亦增17.67％，機械設備、營建工程與智慧財產投資續呈增長，併計存貨變動並剔除物價因素後，概估資本形成（包含政府、公營與民間固定投資以及存貨變動）實質成長14.72％，較預測數增加8.31個百分點，對經濟成長貢獻3.7個百分點。

民間消費方面，第1季受惠春節連假效應，餐飲、休閒、娛樂相關服務消費同步增長，境外旅遊熱潮亦持續挹注國人國外消費，惟基數已高，成長動能趨於和緩，併計各項並剔除來臺旅客消費影響及物價因素後，概估第1季民間消費實質成長1.22％，較預測數減少0.88個百分點，其中國人在國內消費實質成長0.28％，國人在國外消費實質成長18.46％，但旅行支出（屬於服務輸入）同步增加，不影響整體GDP。綜計第1季國內需求實質成陪5.03%，對經濟成貢獻4.34個百分點。

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