浪凡推進策略聯盟佈局 士林基地整合啟動

浪凡啟動策略聯盟布局。圖為董事長王冠中。（業者提供）

〔記者歐宇祥／台北報導〕直播平台浪凡（6165）近期與雲豹集團大股東張建偉先生展開初步合作架構討論，就資本協作、事業拓展等面向進行，事業部局持續推進。浪凡今表示，正式啟動士林基地整合計畫，規劃升級為數位經濟創新中心。

浪凡指出，為強化中長期營運基礎與推進集團化策略，集團在2022年啟動士林官邸不動產的雙階段購置行動、完成總金額約6.8億元的交易，今年初預計再斥資約6.137億元擴增，目前已持有超過1190坪建物空間與420坪地使用權，啟動士林基地整合計畫。

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浪凡表示，正規劃將士林基地升級為數位經濟創新中心，結合集團總部、品牌展示中心、數位製播場域及策略夥伴共享空間，未來將串連內容生產、運動娛樂、綠能推廣等多元業務領域，打造跨域融合的全新數位生態系。

浪凡董事長王冠中今日表示，持續積極尋找能共同開創價值的策略夥伴，期待透過跨界整合，注入更強成長動能，並擴展數位經濟布局版圖，打造更具韌性與創新的企業體質。

展望今年，浪凡表示，主要營運目標是每月營收突破2.5至3億元，將持續深化內容升級、電商轉換率提升與國際市場拓展，同時積極推進策略合作機會，拓展資源整合與跨域創新的新局面。

針對市場關注的潛在資本合作案，王冠中表示，浪凡秉持開放且審慎的態度推進每一項策略合作，目前仍處於規劃與評估階段。未來若有具體共識，將依法公告，確保資訊透明，保障所有股東權益。

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