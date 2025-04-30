聯發科蔡力行：Q2營收與上季持平 因關稅無法提供全年展望

聯發科今日召開法說會。（記者卓怡君攝）

〔記者卓怡君／台北報導〕IC設計龍頭聯發科（2454）今日召開法說會，面對美國關稅大戰衝擊，聯發科執行長蔡力行表示，展望第二季，根據目前的觀察，供應鏈存貨大致還在合理健康水位。儘管市場有不確定性，或許因為較長的生產週期，目前客戶並沒有重大的訂單調整，預期第二季營收與上季持平，與去年同期相比，第二季營收受惠各產品線的結構性產品組合提升而強勁增長，然而，下半年需求仍具有不確定性，因此無法提出全年展望預測。

美國關稅大戰令全球供應鏈陷入混亂，蔡力行在今日法說會一開場就先說明近來市場環境，蔡力行表示，近期不斷變化的關稅狀況，已給全球幾乎所有市場帶來不確定性。就短期而言，隨著貿易談判陸續展開，將密切觀察其對全球經濟的影響， 並與全球供應鏈夥伴和客戶合作，以應對這些不確定性，同時，也仔細監控庫存，並小心管理營運狀況。

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聯發科預估，第二季營收以美金對台幣匯率1比32.5計算，將介於1472億元至1594億元，較上一季下降4%至成長4%，較去年同期成長16%到 25%，營業毛利率預估為 47%±1.5%，季度費用率預估為29%±2%。

針對第二季，聯發科指出，受惠於客戶對天璣9400+和天璣8000系列 AI 晶片導入增加，預期旗艦和高階系列產品的營收將較前季成長。然而，由於主流和入門系列在第一季強勁的需求後放緩，預計整體手機營收與上 一季約略持平或下降，智慧裝置平台第二季營收優於前季，車用營收可望逐季增長。

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