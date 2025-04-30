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失業恐懼在全球蔓延 羅伯特清崎籲人們做好準備

2025/04/30 15:47

《富爸爸窮爸爸》作者羅伯特清崎（Robert Kiyosaki，圖右）警告，失業恐懼正如同病毒般在全球蔓延，要人們為即將開始的全球恐慌做好準備。（法新社）《富爸爸窮爸爸》作者羅伯特清崎（Robert Kiyosaki，圖右）警告，失業恐懼正如同病毒般在全球蔓延，要人們為即將開始的全球恐慌做好準備。（法新社）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕《富爸爸窮爸爸》作者羅伯特清崎（Robert Kiyosaki）警告，失業恐懼正如同病毒般在全球蔓延，要人們為即將開始的全球恐慌做好準備。

羅伯特清崎今（30日）稍早在社交平台X發文稱，失業恐懼正像病毒一樣在全世界蔓延，顯然這種擔憂對全球經濟是不利的。正如他早前著作《富爸爸教你預見經濟大未來（Rich Dad's Prophecy）》中所警告的那樣，最大的市場崩潰，這場崩潰將導致經濟衰退，甚至出現新一輪大蕭條災難，而這預言可能正在我們的世界上演。

羅伯特清崎稱，希望他和他的書是錯的，但若全球經濟真的崩潰了，只要記住，對於那些做好準備、不驚慌失措的人來說，這次的市場崩盤可能是他們一生難逢的機會。

羅伯特清崎表示，2008年全球金融危機，對他和他的許多朋友來說都是一生難得的機會。羅伯特清崎要讀者粉絲永遠記住，市場崩盤意味著「真正的資產開始打折」。

羅伯特清崎舉比特幣為例，問讀者粉絲若比特幣價格跌回300美元一枚…你會哭泣還是慶祝？並引用一些關於「有準備」與「恐慌」的名言，像是歐普拉·溫芙蕾（Oprah Winfrey）「幸運，其實就是當『準備充分』遇上『機會』。（Luck happens when preparation meets opportunity.）」、亞伯拉罕·林肯（Abraham Lincoln）「如果給我6個小時砍下一顆樹，我會用前面4個小時把斧頭磨利。（Give me six hours to chop down a tree…and will spend the first four hours…. Sharpening my axe.）」、班傑明·富蘭克林（Benjamin Franklin）「你沒準備好，就準備失敗（By failing to prepare… you are preparing to fail.）。」等。

羅伯特清崎還表示，股神巴菲特最近賣出了數十億美元的股票，現在手上握有3250億美元的現金。你認為巴菲特是在為什麼做準備？

羅伯特清崎稱，綜合上述種種，這就是他在2004年寫《富爸爸教你預見經濟大未來》一書的原因，並希望投資人能為即將來臨的全球恐慌做好準備。

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