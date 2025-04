失業恐懼在全球蔓延 羅伯特清崎籲人們做好準備

《富爸爸窮爸爸》作者羅伯特清崎(Robert Kiyosaki,圖右)警告,失業恐懼正如同病毒般在全球蔓延,要人們為即將開始的全球恐慌做好準備。(法新社)

吳孟峰/核稿編輯

〔財經頻道/綜合報導〕《富爸爸窮爸爸》作者羅伯特清崎(Robert Kiyosaki)警告,失業恐懼正如同病毒般在全球蔓延,要人們為即將開始的全球恐慌做好準備。

羅伯特清崎今(30日)稍早在社交平台X發文稱,失業恐懼正像病毒一樣在全世界蔓延,顯然這種擔憂對全球經濟是不利的。正如他早前著作《富爸爸教你預見經濟大未來(Rich Dad's Prophecy)》中所警告的那樣,最大的市場崩潰,這場崩潰將導致經濟衰退,甚至出現新一輪大蕭條災難,而這預言可能正在我們的世界上演。

請繼續往下閱讀...

羅伯特清崎稱,希望他和他的書是錯的,但若全球經濟真的崩潰了,只要記住,對於那些做好準備、不驚慌失措的人來說,這次的市場崩盤可能是他們一生難逢的機會。

羅伯特清崎表示,2008年全球金融危機,對他和他的許多朋友來說都是一生難得的機會。羅伯特清崎要讀者粉絲永遠記住,市場崩盤意味著「真正的資產開始打折」。

羅伯特清崎舉比特幣為例,問讀者粉絲若比特幣價格跌回300美元一枚…你會哭泣還是慶祝?並引用一些關於「有準備」與「恐慌」的名言,像是歐普拉·溫芙蕾(Oprah Winfrey)「幸運,其實就是當『準備充分』遇上『機會』。(Luck happens when preparation meets opportunity.)」、亞伯拉罕·林肯(Abraham Lincoln)「如果給我6個小時砍下一顆樹,我會用前面4個小時把斧頭磨利。(Give me six hours to chop down a tree…and will spend the first four hours…. Sharpening my axe.)」、班傑明·富蘭克林(Benjamin Franklin)「你沒準備好,就準備失敗(By failing to prepare… you are preparing to fail.)。」等。

羅伯特清崎還表示,股神巴菲特最近賣出了數十億美元的股票,現在手上握有3250億美元的現金。你認為巴菲特是在為什麼做準備?

羅伯特清崎稱,綜合上述種種,這就是他在2004年寫《富爸爸教你預見經濟大未來》一書的原因,並希望投資人能為即將來臨的全球恐慌做好準備。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法