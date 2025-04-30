台灣金聯平價宅今抽籤 138人搶買桃園龜山透天厝

台灣金聯平價宅今抽籤，有138人搶買桃園龜山透天厝。（台灣金聯提供）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕今年台灣金聯平價住宅銷售再傳佳績，共1730人登記申購86件平價住宅、出售率86%，其中六都銷售率為83%，雙北地區達94%、桃竹苗地區及台南市皆為 89%、台中市 83%，均優於市場整體表現。另，今年最熱門的物件位於桃園龜山總價1668萬元擁有前庭後院美墅（權狀68.98坪、總價1668萬元），共138人登記；其次為今年最低總價299萬元位於台中市漢口路四段商圈的套房（權狀11坪），共有137人申購，中籤率均不到1%。

台灣金聯今天下午辦理公開抽籤決定有2人以上登記申購物件之成交人，在86件售出的平價住宅中，除9件僅有1人登記即為成交人外，其餘77件均有2人以上登記，依規定須抽籤決定成交人，所有抽籤結果都會公布在台灣金聯網站，未中籤者會在30日內收到預繳的3萬元保證金，並抽出近百萬元的完成登記申購手續抽好禮獎項。

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台灣金聯董事長宮文萍表示，特別感謝所有登記申購民眾的支持，讓持續15年的代表性活動能夠繼續發揮平抑房價的功能，也因台灣金聯銷售的物件價格平實、透明，讓利回饋民眾，貼近民眾需要，所以儘管現階段整體房地產市場正在盤整中，但民眾的熱情及申購意願並未明顯受到房地產景氣影響，未來也將本著取之於社會、用之於社會，繼續辦理此項有意義的活動，以符民眾對台灣金聯公司的期許。

她指出，今年活動為期33天，假日賞屋人潮不斷，共1萬3026 人次，網站賞屋流量也屢創新高，顯示民眾對活動的信任及期待，這也是台灣金聯持續堅持辦理的原因，因為近15年來，共成功出售1035戶平價住宅，幫助1035個家庭圓夢成家，更吸引2萬6496人次的登記申購紀錄。

為因應央行第7波信用管制，使得銀行核貸審核期較長，宮文萍表示，台灣金聯已為所有成交人預為設想，將履約期限由過去90天延長至120天，並提供多家公股行庫貸款方案供民眾參考，就是希望紓緩成交人的核貸的壓力，但如果能提前於90天內完成者，則將成交禮商品提貨券由6萬提高至10萬元。

台灣金聯分析，未成功售出的14件平價住宅，因同社區銷售中的同類型物件多，增加產生排擠；銷售率僅 55%的高雄地區，房價漲幅大且剛性需求較弱，民眾買房態度轉趨保守；部分大坪數或總價較高的物件，因平均家戶人口數趨減，以及貸款負擔較大等三大因素，造成未能售出的主因，未來這些物件短期內將以出租方式，提供有租屋需求者申租。

宮文萍強調，雖然今年平價住宅銷售活動已告一段落，但民眾若有購屋或租屋需求，仍可上該公司網站查詢物件租售事宜，不必透過仲介經手，只是無法享有活動期間額外提供的優惠條件而已。

台灣金聯表示，所有成交及中獎名單都會公布於公司網站（http://www.tamco.com.tw）供民眾查閱並寄發書面通知，未中籤者也會在30個營業日內退回3萬元保證金。凡取得購屋權利的成交人，應在5月14日前繳交價金10%及完成契約簽約，簽約日起50日內繳交買賣價金10%的備證用印款，並於簽約日起120日內付清剩餘款項。凡履約完成者，除送最少6萬元商品提貨券外，並加送台中鳳凰酒店及台東知本金聯世紀酒店住宿券。

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