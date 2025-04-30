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台光電Q1大賺1個股本創新高 看好今年營運前景

2025/04/30 15:23

台光電首季大賺1個股本，創下新高紀錄。（取自官網）台光電首季大賺1個股本，創下新高紀錄。（取自官網）

〔記者卓怡君／台北報導〕環保暨高階基材領導大廠台光電（2383）公布首季財報，續創多項新高紀錄。受惠於高階伺服器及交換器需求暢旺，營收達216.8億元，再創單季新高，毛利率30.4 %、營業利益率20.9 %及稅後淨利率16.0 %均創下新高，稅後淨利34.7億元，每股盈餘達10.01元，首次達到單季賺1個股本的里程碑。

　展望未來，台光電對全產品線各應用領域發展均抱持樂觀態度。從AI應用、雲端服務、邊緣運算、至低軌衛星，預期都將維持成長動能，全年營運前景可期。

　台光電指出，經多年耕耘，技術領先，在高速材料領域已站上市佔率龍頭位置多年，成為全球知名AI伺服器及交換器巨頭的主要供應商。隨著新一代平台對算力要求持續提升，高性能材料需求也隨之增加，進一步推動高階銅箔基板用量成長及台光電市佔率。

　台光電表示，新AI軟體將AI運算從雲端移至邊緣，帶動相關需求增溫，例如AI PC及手機等產品。台光電在HDI/SLP材料技術領先同業，市佔率穩居全球第一，將成為邊緣運算浪潮下最大受惠者。

　台光電在產能規劃上展現企圖心，為因應市場強勁需求，今年從第2季至第4季，台光電的中國黃石，馬來西亞檳城，中國中山等廠將陸續開出新產能，2025年總產能增加20%以上，台光電在規模上的領先將進一步擴大。

　台光電強調，公司地緣佈局更深具前瞻性，為亞洲銅箔基板供應商中唯一在美國擁有銷售及生產基地。台光電因為台灣、中國、美國及東南亞的多角佈局，未來面對市場多變局勢，定能領先同業進行靈活調整。在AI應用、雲端服務、及邊緣運算推動的成長趨勢下，台光電將因為技術領先、規模領先、以及地緣佈局領先佔據最有利位置，持續成長。

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