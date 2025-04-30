川普就職百日演說！自誇「史上最成功」 再提黃仁勳、台積電

美國總統川普在密西根舉行就職百日演說。（資料照，美聯社）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普的第二任總統任期滿100天，他29日在密西根州舉行就職百日演說，川普一開場就高調宣告，自己是史上前100日開局最成功的總統，再度提及輝達（NVIDIA）與台積電（TSMC）在美投資，川普還稱輝達執行長黃仁勳是他的朋友。

川普選在底特律附近的馬科姆社區學院學院（Macomb Community College）向支持者發表談話，川普在演講中強調了兌現的政策承諾、即將實現的預算目標和對競選時的不滿與抱怨。川普強調他在過去100天內，在移民政策執行、削減企業管制及推動美國製造回流方面的政績。他同時頻繁抨擊前總統拜登以及不利的媒體報導。

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而川普一開始就表示「今晚我們齊聚國家的心臟地帶，為我們歷史上最成功的總統百日新政慶祝。這是許多、許多人共同的說法。」川普更說「幾十年來，那些領導人把你們的錢拿去保護其他國家的邊境，而不是我們的。你們終於有了一位捍衛自己國家邊境與利益的總統。經歷了幾十年摧毀底特律、扶植北京的政客們後，你們終於在白宮擁有了一位工人階級的擁護者，我不再把中國放在第一，而是把密西根放第一，把美國放第一。」

此外，川普強調了其政府在加強美國南部邊境管制方面所取得的成就，表示迄今為止，已經實現了美國歷史上最安全的邊境，並指出非法越境數量已降至歷史最低水平。不過有外媒指出，聯邦數據顯示，自川普上任以來，被驅逐出境的移民數量並沒有大幅增加。

川普更大讚自己上任以來，美國雞蛋價格下降了87%，汽油價格大幅下降，能源價格下降，處方藥價格出現有史以來最大月度降幅。

川普也提到自己的關稅政策提出後，收到來自世界各國的談判要求，包括印度、法國、中國，各國的領導人都急著找他。

川普表示，現在有數兆美元湧入美國。表示蘋果以前所有東西都在中國製造，但現在他們宣布將投資5000億美元在美國，川普表示「我那位來自NVIDIA的朋友Jensen（黃仁勳），他們也在投資。你知道NVIDIA吧？他們也要投資5000億美元」，另外，川普還說「全球最大的晶片製造商台灣的台積電，他們宣布要在美國投資2000億美元。」此外他也提及亞馬遜等公司。

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